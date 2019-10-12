Вооруженных налетчиков-убийц обезвредили в Алматинской области

20-летнего гражданина Узбекистана застрелили из обреза.

Четыре человека задержаны в Талгаском районе за совершение разбойного нападения, сопряженного с убийством, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

Преступление было совершено 4 октября. Сообщение о вооруженном нападении с убийством поступило в дежурную часть полиции Талгарского районного Управления полиции около 3 часов ночи. В одном из частных домов поселка Кендала оперативно-следственная группа обнаружила труп 20-летнего мужчины с огнестрельным ранением в области груди.

По словам свидетелей, четверо жителей Узбекистана приехали на заработки и проживали в подвальном помещении строящегося дома. Ночью к ним ворвались трое вооруженных мужчин в масках, требуя деньги и мобильные телефоны. Подвергшиеся нападению оказали сопротивление, в ходе которого один из нападавших произвел выстрел и убил их товарища.

Полиции удалось установить и задержать четверых подозреваемых, жителей Талгарского района, признавшихся в нападении. Один из них, 26-летний сельчанин, показал место хранения обреза, пояснив, что именно из этого оружия был произведен выстрел. С его слов, двое подельников вместе с ним зашли в жилище, а четвертый ждал их в машине, на которой они скрылись после неудачного нападения.

По делу проводятся досудебные следственные действия, назначены необходимые экспертизы. Все четверо подозреваемых, задержанных в соответствии со ст. 128 УПК РК, проверяются на причастность к другим преступлениям.

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