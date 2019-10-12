В Актау нашли труп

Женщина лежала возле помойки.

12 октября в 15 микрорайоне Актау возле мусорного контейнера обнаружили тело женщины, передает Zakon.kz со ссылкой на "Ладу".

В пресс-службе управления здравоохранения региона рассказали, что в 08:46 на пульт диспетчера 103 поступил вызов по адресу: 15 микрорайон, 18 дом.

- Очевидцы сообщили, что возле мусорного контейнера лежит женщина без сознания. Бригада Скорой медицинской помощи выехала на место вызова в 08:47. По приезду бригады скорой медицинской помощи обнаружен труп женщины на матраце. Примерный возраст женщины 50-55 лет. Причина смерти неизвестна. Медики констатировали биологическую смерть, - рассказали в пресс-службе ведомства.

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