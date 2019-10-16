В США лидеры предвыборной гонки демократов на дебатах высказались за импичмент Трампа

В частности, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что действующий американский лидер является самым коррумпированным президентом в истории страны.

Лидеры предвыборной гонки среди демократов в США выступают за импичмент американского президента Дональда Трампа. Об этом они заявили во вторник на общенациональных теледебатах в штате Огайо, передает ТАСС.

- Импичмент позволит гарантировать, что этот человек не сможет раз за разом нарушать закон, - сказала сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, говоря о Трампе.

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс выразил уверенность в том, что действующий американский лидер является самым коррумпированным президентом в истории страны и пользовался постом главы государства для "личного обогащения".

Бывший вице-президент США Джозеф Байден подчеркнул, что у американских законодателей "нет иного выбора", нежели продолжить процедуру импичмента. Он также назвал Трампа "самым коррумпированным" лидером в истории США.

Уоррен, Сандерс и Байден, согласно данным социологических опросов, в настоящее время имеют наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии. Большинство других участников дебатов также их поддержали.

В США ранее разгорелся скандал вокруг июльского телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, эта беседа стала поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты президента США, Трамп во время звонка пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине сына Байдена в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

По мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в попытке переизбраться на второй срок.

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