Ким Чен Ын поднялся на священную гору на белом коне

Пэктусан является самой высокой точкой Корейского полуострова.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поднялся на священную гору Пэктусан, сообщает Life со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Председатель Госсовета КНДР въехал на самую высокую вершину Корейского полуострова на белом коне по первому снегу.

- Его поход верхом на коне на гору Пэкту является великим событием, имеющим огромное значение в истории корейской революции. Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей, - подчеркивается в материале.

Пэктусан является самой высокой точкой Корейского полуострова, 2750 м над уровнем моря. По легенде с нее спустился основатель корейского народа Тангун, поэтому вершина считается священной.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!