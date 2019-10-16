Помогать нуждающимся будут волонтеры при Антикоррупционной службе

"Акселератор добра" должен формировать принципы добропорядочности и нетерпимости к любым проявлениям коррупционных правонарушений.

В Алматы прошла встреча по обсуждению антикоррупционных вопросов в высших учебных заведениях. Одним из нововведений, выдвинутым Антикоррупционной службой, стала организация волонтерского движения, передает Zakon.kz.

В мероприятии приняли участие вице-министр образования и науки РК, заместитель акима города, ректоры 38 высших учебных заведений, представители госорганов и активисты города.

7 октября был презентован проект "Акселератор добра", который был поддержан ректорами вузов, Елбасы и президентом. Кроме того, Президент Касым-Жомарт Токаев определил следующий год Годом волонтерства и поручил поддерживать волонтерские инициативы.

- Проект будет способствовать повышению активности гражданского общества, вовлекая большую часть волонтеров, особенно молодежи. Проект нацелен на воспитание гуманности и добропорядочности. Дело не в том, что мы хотим породить иждивенцев, чтобы завтра возле ваших университетов не стояли иждивенцы и не просили помочь деньгами. В первую очередь хочу, чтобы до студентов донесли, что нужно нести гуманность. Наши студенты завтра станут специалистами, руководителями станут, - сказал руководитель Департамента Агентства по противодействию коррупции по городу Алматы Кайрат Сунтаев.

"Акселератор добра" должен формировать принципы добропорядочности и нетерпимости к любым проявлениям коррупционных правонарушений.

Проекту две недели и за это время удалось помочь 18 жителям Алматы (многодетные матери-одиночки, дети с тяжелыми заболеваниями).

Чтобы стать частью волонтерского движения, нужно подать заявку и стать волонтером. Особенностью проекта является то, что помощь, оказываемая волонтерами, является не материальной и предоставляется в виде "волонтерской услуги".

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