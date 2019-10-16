Официальные таксисты работали без прав в столице

Две машины-такси водворены на штрафную стоянку.

Полицейские в Нур-Султане задержали двух водителей такси, которые без водительских прав перевозили пассажиров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

С 10 октября во время проведения оперативно-профилактического мероприятия "Автобус" сотрудники полиции выявили более одной тысячи нарушений Правил дорожного движения, в том числе водителями такси. В отношении них выявлено более 50 нарушений: управление транспортным средством без соответствующих документов, нарушение Правил перевозок пассажиров и багажа, управление транспортным средством без водительского удостоверения, факты незаконного переоборудования транспортных средств и др.

За прошедшие сутки семь водителей такси привлечены к административной ответственности, две машины-такси водворены на штрафную стоянку - их водители управляли авто будучи лишенными права управления транспортным средством.

- На сегодняшний день перевозку пассажиров осуществляют семь автопарков и более 20 официальных таксо-моторных предприятия. Машины такси должны быть оборудованы шашечным поясом, на крыше должен быть установлен колпак "шашки", также должны быть обозначены надписью "такси". В темное время суток "шашки" на крыше должны подсвечиваться. Если эти требования не выполняются, это будет являться нарушением Правил перевозки пассажиров и багажа, - пояснил Сымбат Шокытаев, заместитель начальника УАП ДП Нур-Султана.

Республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Автобус" проводится с 10 по 17 октября. Его целью является предупреждение и снижение аварийности, травматизма на улицах города, соблюдения транспортной дисциплины водителями на городских маршрутах и обеспечения безопасности дорожного движения.

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