Создать мобильную версию портала госзакупок предлагают депутаты

С 2020 года для поставщиков планируется возможность открытия "электронных кошельков" на основе отдельных счетов в банке.

Внедрение мобильной версии госзакупок приведет к снижению издержек бизнеса, особенно малого и сделают процедуры максимально конкурентными и прозрачными. Об этом заявила депутат Екатерина Никитинская на пленарном заседании Мажилиса, передает Zakon.kz.

- Сегодня для большинства стран главным инструментом борьбы с непрозрачностью и коррупционной уязвимостью госзакупок стал их электронный формат. Сфера закупок уже вошла в фазу активной цифровизации. И это созвучно задачам необходимости развития цифровой экономики Казахстана и усиления лидерства в регионе по уровню развития инфокоммуникационной инфраструктуры, поставленным главой государства Токаевым в Послании, - говорится в депутатском запросе фракции в адрес Минфина.

Так, в декабре прошлого года был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора" и решены многие вопросы, обеспечивающие эффективное функционирование единой информационной системы в этой сфере.

В частности, увеличена пороговая сумма закупок с 100 МРП до 500 МРП по малозначительным закупкам, что позволяет в ближайшей перспективе внедрить новый конкурентный способ через интернет-магазин.

С 2020 года для поставщиков планируется возможность открытия "электронных кошельков" на основе отдельных счетов в банке.

По словам депутата, эти позитивные сдвиги стимулируют предпринимателей, обращаясь в партию "Ак жол", они все чаще поднимают вопрос о необходимости создания мобильной версии портала госзакупок.

Бизнесмены – самая динамичная часть общества, и многие из них, включая представителей малого бизнеса, не привязаны к офисам, и наличие мобильной версии дало бы возможность участвовать в процессе госзакупок в режиме онлайн.

По мнению экспертов, именно мобильные технологии в ближайшем будущем заменят привычные компьютерные решения и откроют новую эру управления государством и бизнесом. Вместо нескольких ограниченных часов в день за компьютером, линейные менеджеры смогут анализировать актуальную деловую информацию, принимать решения и контролировать их исполнение в любой момент и в любом месте. Решения Mobile Intelligence примерно в 4 раза повышают уровень персонификации и соответствия технологий индивидуальным потребностям конкретного пользователя.

Как отметила Никитинская, в России Федеральное казначейство уже запускает в промышленную эксплуатацию мобильное приложение для участников госзакупок. В пилотном режиме оно работает уже с весны этого года. Приложение обеспечивает упрощенный поиск и мониторинг поставщиком хода закупок, в которых он участвует, позволяет подписываться на тендера, скачивать документацию и т.д. Предусмотрена отправка пользователям уведомлений о внесенных изменениях в выбранные процедуры, участники могут быстро реагировать на сложившуюся ситуацию в любое время, из любой точки мира.

Руководство Федерального казначейства считает, что приложение приведет к существенному снижению финансовых и трудовых издержек бизнеса, особенно малого.

- Мобильные приложения неизбежно ускорят реформирование сферы госзакупок в целом. Они помогут избавить ее участников от излишнего контроля, позволит проводить закупки в более сжатые сроки, сделают процедуры максимально конкурентными и прозрачными, - уверены в "Ак жоле".

В этой связи депутатская фракция партии обратилась к заместителю премьер-министра, министру финансов Алихану Смаилову с предложением поручить уполномоченным госорганам разработку казахстанской мобильной версии Единой информационной системы госзакупок в максимально короткие сроки.

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