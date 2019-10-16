Техрегламент: в ЕАЭС электронные сигареты могут признать менее вредными, чем обычные

В техрегламенте будут указаны требования как к производству (в том числе ингредиентам), так и к хранению, перевозке и реализации изделий, а также к маркировке.

Представлена разработанная в рамках ЕАЭС концепция первого технического регламента на вейпы и нагреваемый табак (такой как айкос).

Объективное регулирование

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) планирует включить никотиносодержащие изделия в перечень продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования. То есть для таких товаров разработают техрегламент, который будет действовать по всей территории ЕАЭС (Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан). Это стало известно из материалов ЕЭК, которые публикуют некоторые СМИ и официальные источники в комиссии.

Производители электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака могут получить право писать на упаковках о преимуществах данной продукции по сравнению с традиционными табачными изделиями. То есть – указывать, что она менее вредна, чем сигареты. Это следует из концепции техрегламента на никотиносодержащие изделия, который разработали в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Такое регулирование будет объективным, вытекающим из известных на сегодня во всем мире научных данных о более низком вреде бездымных продуктов с никотином по сравнению с обычной сигаретой.

Регулирование, очевидно, давно назрело. Сегодня ни в Казахстане, ни в России, ни в других странах ЕАЭС производство и оборот этой продукции никак не регулируются. В итоге нет формального запрета даже на ее продажу несовершеннолетним — он должен появиться лишь после принятия техрегламента.

Суть новых правил

В документах ЕЭК отмечается, что речь идет об изделиях с нагреваемым табаком, жидкостях для электронных сигарет и вейпов (как никотиносодержащих, так и безникотиновых), а также комбинированных изделиях (таких как капсулы). Сейчас качество и оборот этой продукции практически не контролируются.

Уже разработана концепция технического регулирования никотиносодержащей продукции. Согласно документу, в техрегламенте будут указаны требования как к производству (в том числе ингредиентам), так и к хранению, перевозке и реализации изделий, а также к маркировке — то есть к информации, которая наносится на упаковку. В концепции сказано, что это позволит убрать с рынка продукцию с опасными ингредиентами и контролировать объемы вредных веществ в аэрозолях. Кроме того, планируется запретить изделия в упаковке, "не содержащей информации, необходимой для предупреждения потребителей о рисках, связанных с использованием продукции, и о ее преимуществах перед курением табака". О каких именно преимуществах идет речь, в документе не сказано.

Немаловажно, что техрегламент, цитируем, позволит "ограничить доступ несовершеннолетних" к электронным сигаретам и системам нагревания табака.

Первоначально с инициативой ввести регулирование никотиносодержащих изделий выступила Армения, другие государства — члены союза ее поддержали, отмечают в пресс-службе ЕЭК. Вопрос изначально планировалось обсудить на заседании коллегии 8 октября, но так как у Белоруссии и Казахстана есть дополнительные предложения по техрегламенту, то его рассмотрение перенесли на более поздний срок. На какой именно – в пресс-службе ЕЭК не уточнили.

Сейчас в ЕАЭС действует только техрегламент на табачную продукцию. Он обязывает помещать на пачки страшные картинки, которые описывают возможные негативные последствия курения. Кроме того, документ запрещает называть сигареты "легкими" и требует раскрывать их состав.

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