Копили на однокомнатную 12 лет. В столице 250 семей не могут заселиться в свои квартиры

Дома по госпрограмме так и не сдали.

Очередной жилищный скандал в столице: 250 семей не могут заселиться в свои квартиры. Дома, построенные по государственной программе, должны были сдать в конце июня. Однако уже несколько месяцев долгожданное новоселье откладывается, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

"Многодетные, малообеспеченные, госслужащие. Все детей перевели сюда в школы, в садики. Теперь приходится через весь город, потому что твердо были уверены, что в сентябре месяце мы заселимся".

Возмущение понятно, учитывая, что вкладчики несколько лет копили средства и набирали необходимые баллы, чтобы получить жилье по программе "Нурлы жер". В апреле определились 250 семей-победителей лота. Вкладчики получили подтверждение и уже знали, в какой подъезд и квартиру будут въезжать в конце июня. Именно тогда планировалось полное завершение строительства. Однако из месяца в месяц люди слышат лишь обещания. Дома построены, но въехать им не разрешают. В такой же ситуации оказалась пенсионерка Бахыт Сарсенбаева.

Бахыт Сарсенбаева - вкладчик "Жилстройсбербанка":

- На однокомнатную квартиру я копила 12 лет. Живу одна, на пенсии, поэтому приходится снимать комнату за 40 тысяч.

Вкладчики ждали заключения договора, это последняя формальность перед тем, как въехать в собственные квартиры. Но из-за недоделок и сложностей с подрядчиками договор купли-продажи с "Жилстройсбербанком" получилось заключить только в начале октября. При этом свои квартиры они вообще не видели.

Лейла Оспанова – вкладчик "Жилстройсбербанка":

- Зарегистрирован договор купли-продажи 2 октября, значит, до 2 ноября мы уже должны в "Жилстройсбербанке" заключить договор и начать платить свои кредиты.

В строительстве такого дома задействовано немало организаций. Один подрядчик непосредственно строит, другой подводит коммуникации, за документацию отвечают третьи. И, по их словам, к заселению все готово.

Нимат Ахметжанов - заместитель директора жилищного фонда:

- С нашей стороны мы заключили договоры. Сдали на регистрацию в юстицию. Все, вышли из юстиции, передаем в банк. Там они проходят оценку, и потом мы готовы заселять. То есть мы, управление занятости, готовы заселять людей. Вопрос стоит в "Сары-Жайлау".

ТОО "Сары-Жайлау" – это подрядчик, который должен был подвести к дому свет, воду, канализацию и тепло. Якобы именно здесь и произошли сбои по срокам. Такую версию людям сообщили в управлении строительства.

Руслан Рахимжанов – начальник участка ТОО " Сары-Жайлау":

- Основная часть была готова уже месяца 2-3. Вот осталась, мы там столкнулись с некоторыми проблемами, то есть лежала теплотрасса, мы пока согласовали, как ее обойти, в общем, такие моменты есть, где задерживается.

Получается, люди не заселились в квартиры вовремя из-за бюрократии. Но в управлении строительства прямо это не признали. Впрочем, и винить подрядчика тоже не стали.

Жасулан Кожахметов – главный специалист управления строительства и жилищной политики города:

- На данном ЖК все работы выполнены. Водопровод проложен, канализация уложена, тепловые сети тоже уложены. Остались работы по промывке, опрессовке данных сетей, проливу канализации.

По итогам всех разговоров, вкладчикам так и не удалось понять, кто был виноват, но они получили главное – надежду, что до конца месяца у них будут ключи от долгожданных квартир.

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