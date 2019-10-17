Дарига Назарбаева: Главное мое впечатление - это люди

Надо уметь договариваться, идти на компромиссы – в этом же и есть суть демократии.

С 7-го по 9 октября состоялась моя рабочая поездка в Актюбинскую и Западно-Казахстанскую области. В поездке приняли участие ряд руководителей комитетов Сената, а также депутаты, избранные от от этих регионов.

За три дня мы провели более полутора десятков встреч с депутатами областных маслихатов, членами общественных советов, представителями АНК, женщинами-предпринимателями, молодежными активистами, сотрудниками СМИ. Также мы посетили актюбинский Военный институт Сил воздушной обороны им. Т. Бигельдинова, оборонные заводы в Уральске и пограничный пропускной пункт "Сырым" на казахстанско-российской границе. В эти же дни нам удалось ознакомиться и с экологической ситуацией на реке Жайык.

Хотелось бы выразить благодарность акимам областей Ондасыну Сеиловичу Уразалину и Гали Нажмеденовичу Искалиеву благодарность от всей нашей группы за помощь в проведении встреч. Несмотря на наш крайне плотный и насыщенный график, программа пребывания была выполнена четко, в полном объеме и, при этом, безукоризненно выдержан временной ритм. Это было непросто.

Более подробный отчет о поездке, темах встреч и поднимавшихся вопросах будет подготовлен в ближайшее время, но мне хотелось бы поделиться своими первыми впечатлениями.

И главное мое впечатление - это люди! Огромное удовольствие вся наша группа получила от общения с умными, компетентными, образованными, искренне болеющими за свой регион и страну в целом, людьми. Настоящими Патриотами своего региона и страны! И, что очень важно - позитивно и конструктивно настроенными на работу.

В последнее время со всех сторон мы слышим сетования, беспомощные объяснения о дефиците кадров в стране, о недостаточном уровне компетенций работников. Но мне основная проблема все же видится не в отсутствии кадров. Проблема - в неумении, неготовности слушать и слышать людей, в неумении и нежелании привлекать ценных специалистов к работе на республиканском уровне. Надо признать, что эти дни мы услышали немало вопросов и нареканий по поводу работы государственных чиновников.

Со стороны граждан возрастает требовательность к качеству жизни, услуг и в городе, и, особенно, на селе. Это ощущается повсеместно. И именно на это, должна быть направлена политика всех государственных органов. Причем эта работа должна проводиться слаженно, скоординированно и достигать конечного результата.

О депутатах маслихатов и членах общественных советов.

Я вижу в маслихатах мощного партнера Парламента по законодательной работе. Встречи с депутатами в Актобе и Уральске в очередной раз укрепили меня в этом понимании.

Я встретила ответственное и серьезное отношение областного депутатского корпуса к бюджетному процессу. Коллеги обоснованно ставят вопрос об изменении процедур бюджетного планирования, более активного и действенного участия в нем депутатов, привлечения к работе над бюджетом областных ревизионных комиссий уже на стадии формирования статей расходов.

Представители национальных культурных центров (Ассамблея народов Казахстана), женщины-предприниматели, молодежь и волонтеры.

И в Актобе, и в Уральске встречи с общественностью – это незабываемое сочетание хорошего настроения, добрых, позитивных эмоций, с предельно деловым и конкретным разговором по ключевым проблемам жизни региона.

Видно, как в работу Ассамблеи народов Казахстана все более активно включается молодое поколение.

В каждом городе обсуждали вопросы расширения участия женщин в политике и в экономике. Везде – самый живой отклик, готовность брать на себя ответственность не только в бизнесе, но и в политике, в государственном управлении. Считаю, что женский политический кадровый резерв мы уже формировать начали в Актобе и Уральске.

Встречи с молодежными активистами дали хороший повод и информацию для размышлений. Отдельно я отметила, прозвучавшее в Уральске предложение, создать общереспубликанскую базу волонтерских проектов. Открытую, размещенную в интернете. Чтобы каждый, кто хочет быть волонтером мог найти себе применение не только в своем регионе. Хорошее предложение в копилку идей предстоящего Года волонтера.

Во всех областях предприниматели говорят о нехватке рабочих кадров, как о важнейшем факторе, сдерживающем деловую активность.

Одновременно, острую критику и нарекания вызывает реализация программы адресной социальной помощи. Вернее, то, как часть граждан пытается получить эту помощь всеми правдами и неправдами, а нередко и с использованием мошеннических схем. Люди в регионах задают справедливый вопрос – эта программа для поддержки нуждающихся или она призвана только плодить иждивенческие настроения? Есть, над чем задуматься.

Особое впечатление - города.

Замечательно преобразился Актобе – на глазах сформировалась четвертая городская агломерация с хорошим потенциалом экономического развития. А значит, и для улучшения жизни людей.

Красив и самобытен Уральск. С его старинным обликом, с необычными историческими зданиями, которые надо не просто сохранять, но и наполнить современной жизнью. Потому что в этих зданиях живет сам дух города.





Мой главный вывод из поездки – мы должны больше слушать голос регионов. Они – основа нашей страны. Именно здесь живут казахстанцы, именно в регионах формируется бюджет страны. Мы намерены провести в Сенате парламентские слушания по стратегии развития каждой области Казахстана. С обязательным участием акима, депутатов маслихатов и представителей правительства страны.

Надо уметь договариваться, идти на компромиссы – в этом же и есть суть демократии.

Сенат – прекрасная площадка диалога регионов о своем будущем и о будущем нашей страны.

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