Как Нацбанку РК вернуть доверие рядовых казахстанцев

По мнению эксперта-экономиста, для этого финрегулятору нужно будет очень сильно постараться.

15 октября 2019 года, выступая на совещании по экономическим вопросам, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал Национальный банк РК улучшить коммуникации и проводимую информационно-разъяснительную политику, чтобы повысить доверие к действиям регулятора со стороны участников рынка и населения, а также снизить необоснованные девальвационные ожидания. Стоит отметить, что в принципе и сейчас руководство Нацбанка постоянно отчитывается о своей работе, выступает на различных площадках. Вот только народ ему все равно не особо верит. Своим мнением о том, как Нацбанк сможет выполнить поручение главы государства и что ему требуется изменить в своих подходах, с журналистом Zakon.kz поделился аналитик международной инвестиционной компании EXANTE в Казахстане Андрей Чеботарев.

- Для того, чтобы выполнить поручение Президента, Национальному банку Республики Казахстан нужно будет очень постараться. И дело тут не в выступлениях или докладах. Это представители регулятора действительно делают на постоянной основе, но мне кажется, что Президент говорил совсем о другом и на правах того, кто не первый месяц поднимает вопрос доверия к Нацбанку — и у меня есть рецепт. Кстати, мы измеряли индекс доверия к регулятору по пятибальной шкале, и он составил всего 1,96 (где минимальная оценка 1 означает "Не доверяю", а 5 — "Доверяю полностью), – отметил спикер.

Во-первых, по его мнению, надо признать, что у нас не до конца свободный курс тенге, и четко определить уровень его несвободы. Сейчас благодаря техническим особенностям биржи и тому, что регулятор не отчитывается о своих интервенциях день-в-день, а лишь показывает нетто покупки по результатам месяца, доказать это невозможно. В итоге складывается парадоксальная ситуация на рынке, когда все участники знают, что курс формируется не рыночным образом. Международные эксперты об этом знают и осторожно указывают это в своих докладах, как препятствие экономическому росту и риск. А регулятор делает вид, что ничего не происходит и продолжает утверждать, что курс свободный и полностью рыночный, и даже зависит от нефти. Хотя еще несколько лет назад при другом руководстве заявлял, что курс национальной валюты не зависит от "черного золота".

- Тоже самое касается и девальвационных ожиданий. С ними вообще очень интересно получилось. Национальный банк 3,5 года в рамках опроса про инфляционные ожидания проводил опрос. "Национальный Банк проводит регулярные исследования инфляционных и девальвационных ожиданий в стране. Опросы населения показывают постепенную стабилизацию настроений и значительное снижение негативных ожиданий", — было сказано на сайте Нацбанка в разделе ответов на вопросы по денежно-кредитной политике. НБ РК спрашивал у казахстанцев: "Каковы ваши ожидания относительно обменного курса USD/KZT?". Вариантами ответа было: "Вырастет", "Не изменится", "Снизится" и "Затрудняюсь ответить". И, судя по этим ответам, можно было судить об уровне таких ожиданий. Но в августе вопрос про девальвационные ожидания... просто исчез из опросника. В регуляторе заявили, что данный вопрос никак не отражал девальвационных ожиданий, и обещали задать более корректный вопрос респондентам, когда его придумают. Но факт остается фактом — пока уровень девальвационных ожиданий никак не измеряется, о нем можно судить только по уровню спроса на валюту, но все мы понимаем разницу. Спрос на валюту это фактический показатель, который уже свершился, а ожидания на то и ожидания, что они показывали тенденцию в будущем, – продолжил Андрей Чеботарев.

Во-вторых, по его мнению, надо не бояться выходить к прессе и экспертному сообществу, общаться, отвечать на все вопросы. Сменить эти все доклады с бумажки без последующих подходов к журналистам на открытый диалог. Низкий уровень доверия происходит не только из-за того, что руководство Нацбанка в разные годы обещало, что все будет стабильно, а потом резко проводило девальвацию. А еще и из-за того, что финансы и финансовая система достаточно сложные для понимания темы, и чем больше и яснее на них говорить с населением, тем понятней будет. А у нас получается информационный вакуум. Регулятор живет в своем мире докладов и свободного курса тенге. Экспертное сообщество живет в своем мире, где все знают, что курс формируется не до конца рыночными методами. А люди остаются где-то посередине, разрываемые спекулянтами на теме девальваций и слухами, которые никто в регуляторе не старается развеивать.

- Для того, чтобы добиться новой информационной политики, придется перевернуть всю систему коммуникаций в регуляторе. И это будет действительно очень сложно. Так как Нацбанк достаточно сильно забюрократизирован. Регулятору надо будет перестроить процессы на более открытые и прозрачные. Начать работать с информационными поводами не постфактум, а проактивно. Это значит, что, например, если Нацбанк покупает для ЕНПФ облигации КТЖ на 170 млрд тенге, то говорить об этом лучше заранее, объясняя, зачем и почему это делается, а не после, когда облигации уже куплены. Это повысит доверие не только к регулятору, но и к ЕНПФ. Но так глобально изменить подходы к работе с коммуникацией будет очень сложно, практически невозможно в сложившихся условиях. Хотя по части направлений, эта работа уже ведется. Хочется отметить, что Нацбанк неплохо справляется с созданием материалов про образование и повышение финансовой грамотности — выпускает специальные программы, предупреждая о мошенничествах и обучая население более ответственно подходить к вопросам личных финансов. Но эти материалы видят очень мало людей. Например, выпуск о кибербезопастности, размещенный на канале в YouTube месяц назад, посмотрел только 31 человек. Программу про опасность игр на Форексе — 53 человека, а про онлайн-страхование всего 27 человек. Мало просто создать хороший контент — его надо показывать и рассказывать о нем, – считает Андрей Чеботарев.

В-третьих, по его мнению, регулятору стоит немного дистанцироваться от политики и от правительства, так как сейчас он выглядит очень зависимым от политических процессов. Независимость центральных банков давно стала одним из основных принципов денежно-кредитной политики.

- Например, американский центральный банк — ФРС при Трампе непрерывно подвергается публичному давлению ради смягчения денежно-кредитной политики. Насколько независим Национальный банк Республики Казахстан? Очень сложно судить, но многие признают, что возможно слишком зависим, а нынешний председатель скорее политик, нежели технократ, – подытожил эксперт.

Подготовил Владимир Демидов

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