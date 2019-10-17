Корпоративный фонд "Болашақ" дублировал на казахский язык еще один голливудский фильм

Если мы все будем продвигать наш родной язык, традиции, культуру нашего народа, то наша страна добьется больших успехов - Байбек.

Накануне в столице прошел предварительный показ дублированного на государственный язык фильма "Малефисента: Түнек Әміршісі". Это уже 32 голливудский продукт, дублированный на казахский язык в рамках проекта "Өзіңнен баста" по инициативе корпоративного фонда "Болашақ" и компании "Меломан".

Первый заместитель председателя партии Nur Otan и почетный член Попечительского совета фонда "Болашақ" Бауыржан Байбек отметил, что благодаря инициированной Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым образовательной программе "Болашак" тысячи молодых казахстанцев смогли получить качественное образование в лучших ВУЗах мира. В 2011 году выпускники программы "Болашақ" создали корпоративный фонд, одной из задач которого является популяризация казахского языка.

- Если мы все будем продвигать наш родной язык, традиции, культуру нашего народа, то наша страна добьется больших успехов. По принципу "не спрашивай, что государство может сделать для меня, а что я могу сделать для государства" фондом "Болашак" при поддержке спонсоров дублировано уже 32 голливудских фильма, чтобы дать маленьким казахстанцам возможность смотреть качественный мировой контент на родном им казахском языке, - сказал Бауыржан Байбек.

По словам председателя Попечительского совета фонда Динары Чайжунусовой, в расписании многих кинотеатров детские дублированные фильмы стоят в неудобное для просмотра время, поэтому фонд будет работать с уполномоченными органами в этом направлении.

- Мы не только профинансировали дубляж фильма, но и провели благотворительные показы в пяти городах Казахстана, которые посетили более 500 человек - это подопечные детских домов, малыши из многодетных и малообеспеченных семей, - в свою очередь поделился представитель компании ERG Талгат Торебеков, выступившей спонсором дубляжа данного фильма.

Следует отметить, что в рамках проекта получены эксклюзивные права на озвучивание роли Малефисенты. Исполнившая главную роль в фильме Анджелина Джоли лично утвердила казахстанскую актрису театра и кино Гүльназ Әуесбай на озвучивание своей героини.

Кроме того, в ноябре текущего года казахстанцев ожидает премьера еще одного дублированного на казахский язык фильма - "Холодное сердце 2"/ "Мұзды өлке 2".

В целом, за время реализации проекта "Өзіңнен баста" на казахский язык дублированы такие картины, как "Тачки-2"/"Көліктер 2", "Мстители-2: Эра Альтрона"/"Кек алушылар: Альтрон дəуірі", "Храбрая сердцем"/"Батыл жүрек", "Тайна Коко"/"Коко құпиясы", "Моана", "Малефисента", "Аладдин", "История игрушек-4"/ "Ойыншықтар хикаясы-4" и другие.

Благодаря проекту более 100 отечественных актеров состоят в голосовой базе "Walt Disney Pictures". Казахский язык стал вторым тюркским языком в дубляже после турецкого и 39-м в истории компании "Walt Disney"; для "Sony Pictures" — 7-м. Вошел в 7-ку основных языков голливудских фильмов, доступных для просмотра на Blu-Ray, выпускающихся для Восточной Европы и стран СНГ.

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