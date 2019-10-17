Акцизы на бензин могут стать в два раза выше в Казахстане - Даленов

Акциз за одну тонну бензина составит 24 435 тенге за тонну, сейчас он составляет 10 500 тенге.

Министерство национальной экономики подготовило проект постановления Правительства РК о внесении изменений в ставки акцизов на бензин (за исключением авиационного) и дизельное топливо, сообщает Zakon.kz. Изменения планируется ввести с 1 декабря 2019 года.



Как следует из документа, акциз за одну тонну бензина составит 24 435 тенге за тонну, сейчас он составляет 10 500 тенге. При этом в пояснительной записке указывается, что "принятие проекта направлено на недопущение незаконных перетоков нефтепродуктов в соседние страны, а также на обеспечение сохранения баланса на рынке горюче-смазочных материалов при дерегулировании цены на бензин в Казахстане. Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий".

- На приграничных регионах Республики Казахстан с Российской Федерацией физические лица РФ заправляются на территории Казахстана дешевым для граждан РФ бензином, что является своего рода субсидированием российской экономики. Аналогичный объем замещаемого Российского бензина направляется на экспорт на рынки Европы с уплатой экспортной таможенной пошлины в бюджет РФ, тем самым Российская экономика зарабатывает на дешевом Казахстанском бензине. Разница в розничных ценах на автозаправочных станциях РК с ценами в РФ составляет около 100 тг/л, в Кыргызстане – 70-80 тг/л. В этой в связи, необходимо увеличить цены на бензин путем повышения ставки акциза, - говорится в документе.

Сегодня в кулуарах Сената министр Минэкономики Руслан Даленов пояснил, в связи с чем принято такое решение.

- Сегодня в каждом литре бензина есть акциз, он составляет 8 тенге. Сейчас обсуждается увеличить акциз еще на 10 тенге с литра. Для чего это предлагается и с какой целью? Как вы знаете, бюджетные расходы выросли солидно, в том числе социальные обязательства, в республиканском бюджете расходы на социальную сферу уже превышают 45%. Естественно, что нужна бюджетная консолидация, в том числе путем фискальной функции акцизов, - сказал министр.

По его словам, проект постановления сейчас находится на обсуждении и есть различные предложения.

Предполагаемая дата введения документа - с 1 декабря.

- С 1 декабря добавить еще 10 тенге к каждому литру в виде акциза…Сегодня 92 бензин 150-152 тенге. Сегодня там ставка акциза лишь 8 тенге. Это очень мало, если посмотреть на соседние страны, не говоря уже о дальнем зарубежье. Обычно в странах почти половину стоимости бензина составляет акциз. У нас лишь 8 тенге. Что касается, это будет сверху 158 тенге или это будет снизу 142 тенге - это тоже обсуждается. Я слышал и не только вчера, что в соседних странах выше или в какой-то другой стране, я считаю надо подходить комплексно. Двукратный рост не укладывается, конечно, ни у кого в голове. Все должно быть соразмерно доходам, - продолжил министр..

Как отметил Руслан Даленов, акциз поднимется на все виды нефтепродуктов. Но, по его словам, цена бензина на внутреннем рынке останется прежней.

- Если он пойдет сверху акциза, то, я думаю, на процентов 6 (подорожает). Если внутри, то останется (цена) прежней, - сказал он.

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