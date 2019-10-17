Балиева: 16% наших 25-летних мужчин - импотенты

По мнению депутата, необходимо также обратить внимание на вопрос с предоставлением медицинской помощи детям в поликлиниках.

Депутат мажилиса Загипа Балиева порекомендовала министру здравоохранения Елжану Биртанову обратить большее внимание школьникам, высказавшись о случаях импотенции у 25-летних молодых людей и неспособности забеременеть девушек, передает корреспондент Zakon.kz.

- Самый главный гражданин нашей страны - это ребенок. Нам нужно решить в этом законопроекте вопрос, что мы будем делать по детям. Когда по вашим же данным, у нас ребенок совершенно здоровый приходит в первый класс и к 11 классу 34% детей страдают сколиозом, который не излечивается, 72% детей страдают пониженным зрением. Инвалидизация детей, о которой всегда мы говорим. Рост аутистов на 13%, по данным ВОЗ, это тоже предмет нашей заботы. Половое здоровье наших детей. На сегодня, по вашим данным, 16% 25-летних мальчиков - импотенты. 30% молодых девушек не могут забеременеть, - сказала на обсуждении проекта кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения Балиева.

Решая вопрос со сколиозом электронными учебниками, по ее словам, дети сталкиваются с проблемой нагрузки на зрение, которое также необходимо решать.

- Тогда давайте думать вместе с комитетом по здоровью, по контролю, с Министерством образования и науки, как мы должны сделать, чтобы соблюдать СНИПы, которые вы утвердили - не больше 5 кг, - предложила депутат.

Другой момент, на который, по ее мнению, необходимо обратить внимание, вопрос с предоставлением медицинской помощи детям в поликлиниках.

- Здоровый ребенок приходит в поликлинику, это тоже вопрос. Нужно все делать по международным стандартам, делать не торопясь. Не секрет, что у нас в стране информатизация оставляет желать лучшего. Отъезжая за 30 км от Астаны, мы можем видеть и наблюдать, что не везде есть интернет, не говоря уже о регионах. Поэтому паспортизация это очень хорошо, но нужно двигаться в ногу со временем, взаимодействуя с министерством информатизации, - рассказала Балиева.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов заверил, что основная цель - совместная работа по тому, чтобы кодекс обеспечивал нормативное поле для реализации необходимых реформ и тех программ, которые были намечены.

- Новая госпрограмма, она будет в большей степени ориентирована на здоровье детей и молодежи. В этой связи многие меры, которые предложили, можно в рамках госпрограммы реализовывать. Законодательство позволяет. Здесь необходима системная работа по научно-обоснованному пересмотру всех стандартов. Поскольку многие снипы, которые у нас есть, они морально устарели. Поэтому национальные центры общественного здравоохранения эту работу запустил, - ответил Биртанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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