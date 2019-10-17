Строительство центра ядерной медицины в Семее будет завершено

Главная причина задержки ввода в эксплуатацию Центра являлась очевидной – поставщик неправильно смонтировал важнейшую систему – сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Акимат ВКО инициировал конкретные меры по завершению строительства объекта с приглашением отечественных и зарубежных экспертов на стадии корректировки проектно-сметной документации и пусконаладочных работ, сообщает пресс-служба ведомства.

Долгое время в ВКО не находил решения вопрос по долгострою Центра ядерной медицины в Семее. Скандальная ситуация вызвала широкий общественный резонанс, ведь это медицинское учреждение должно стать одним из ведущих онкологических центров в Казахстане. Наконец, спустя 10 лет, выход из замкнутого круга найден.

Этому предшествовало 16 судебных разбирательств, в том числе уголовных, между управлением строительства, генподрядчиком и поставщиком. Четыре из них состоялись в Верховном суде Республики Казахстан, было внесено два протеста Генерального прокурора РК.

Казалось бы, главная причина задержки ввода в эксплуатацию Центра являлась очевидной – поставщик неправильно смонтировал важнейшую систему – сбора и хранения жидких радиоактивных отходов.

Однако, несмотря на однозначные выводы комиссий с участием международных независимых экспертов о несоответствии этой системы проекту и необходимости ее полного демонтажа, суды до 2019 года отказывали в удовлетворении исков.

Лишь в мае этого года Верховный суд, пересмотрев постановления судебной коллегии по гражданским делам Восточно-Казахстанского областного суда, удовлетворил ходатайство акимата ВКО. Вынесено постановление, обязывающее АО "Медтехника" демонтировать негодную систему сбора и хранения жидких радиоактивных отходов. Однако, работы субподрядчиком так и не были начаты.

Несмотря на это, акимат Восточно-Казахстанской области намерен довести дело до конца и завершить строительство. Ведь кроме практической значимости, потенциал Центра ядерной медицины планируется использовать в научно-образовательных целях. Так, в рамках академической интеграции с Государственным медицинским университетом Семея, на базе Центра планируется открытие кафедры онкологии и радиологии.

Как сообщили в областном акимате, в рамках реализующейся Дорожной карты, в феврале 2019 года выделено 80 млн тенге на разработку проекта завершения строительства. В проект дополнительно включена система контроля радиационной безопасности. После получения заключения государственной экспертизы, будут выделены средств на завершение строительства Центра. Ввод в эксплуатацию состоится после заключения государственной экспертизы, согласно нормативным срокам строительства.

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