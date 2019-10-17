Крупные предприятия РК законодательно обяжут устранять нанесенный экологический ущерб

Проект нового Экокодекса планируется внести на рассмотрение в парламент в декабре текущего года.

Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Ахметжан Примкулов на пресс-конференции в СЦК в четверг рассказал об основных новеллах нового Экологического кодекса, передает Zakon.kz.

Он напомнил, что проект нового Экокодекса планируется внести на рассмотрение в парламент в декабре текущего года.

По его словам, при разработке документа был учтен международный опыт экологического регулирования, мнение и предложения профильных Ассоциаций и населения страны.

В числе одной из норм проекта - внедрение обязательного принципа "нарушитель устраняет".

- То есть, вводится обязательство нарушителя устранить экологический ущерб в натуральной форме, ответственность за рецидив, вплоть до остановки деятельности и ответственность проектных компаний, - сказал Примкулов.

По его словам, одним из главных направлений совершенствования экологического законодательства является реализация экологического принципа "загрязнитель платит".

- Данное направление предполагает отказ от тотального экологического регулирования. Вместо регулирования огромного количества природопользователей, предлагается сфокусироваться на крупнейших предприятиях-загрязнителях. При этом планируется при разработке законопроекта более точно определить данную категорию, чтобы охватить всех крупнейших загрязнителей, - отметил вице-министр.

По действующему Экологическому кодексу требование о прохождении процедуры оценки воздействия на окружающую среду применяется практически ко всем предприятиям, вне зависимости от уровня воздействия на окружающую среду. Подобный подход считается малоэффективным и нецелесообразным.

- Поэтому в новом Экологическом кодексе предлагается такое требование применять только в отношении "Первой категории", таким образом, внимание будет сконцентрировано на действительно экологически опасных объектах, - пояснил он.

Компании "первой категории" также должны будут внедрять на производстве "наилучшие доступные технологии", позволяющие минимизировать выбросы вредных веществ.

В новом проекте документа предлагается существенное и прогрессивное повышение ставок платы за эмиссии загрязняющих веществ для предприятий I категории с целью побуждения перехода предприятия на экологически чистые технологии.

- Новый проект Экологического кодекса направлен на соответствие с международными экологическими соглашениями. Основная цель нового курса экологической политики в области "зеленой" экономики и охраны окружающей среды – это обеспечение экологической безопасности и устойчивого роста уровня жизни населения, развития альтернативных источников энергии, повышение качества водных и земельных ресурсов Казахстана, улучшение качества воздуха, развитие безотходной экономики и сохранение биологического разнообразия, - заключил вице-министр.

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