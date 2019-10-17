Жители Шымкента боятся, что их пятиэтажка может рухнуть

Дело к зиме и вряд ли ремонтные работы начнутся раньше апреля. А весеннее таяние снега может лишь ухудшить ситуацию.

Пятиэтажка в Шымкенте дала трещину и накренилась. Жильцы боятся, что здание может повторить судьбу "Бесобы" и рухнуть в любой момент, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Байдибек Баймуратов регулярно измеряет искривленный угол дома. Говорит, увеличивается. Только одна трещина за последние три года достигла 15 см. Семья мужчины переехала в пятиэтажку 25 лет назад. Тогда их дом считался одним из самых красивых в центре Шымкента. Но сейчас жить в нем становиться опасно.

- По ночам слышим, как трещат стены. Это значит, что дом продолжает накреняться. 2-й подъезд весь в трещинах. Лишь бы ночью не оказаться под завалами. Боимся за себя и за детей, - рассказывает Байдибек Баймуратов.

Как только дом накренился, потолочные перекрытия стали отходить друг от друга. Жильцы трижды перекрывали кровлю за свой счет, однако, все тщетно. Трещины появляются снова, и во время дождей топит верхние этажи. Даже лестничные марши отошли от стены.

- В том году здесь полностью делали ремонт. Все это не было. И оно уже вот так расходится, и ремонта не видно. Все вываливается, разваливается, трещит, хрустит, - говорит жительница города Ирина Галиева.

Жильцы всех 60 квартир этого дома обратились в акимат и Департамент по чрезвычайным ситуациям. Специалисты, обследовавшие дом, пришли к выводу, что он еще пригоден для жилья. Только нужно провести сейсмоукрепительные работы. Составили смету - 1,5 млн тенге. Однако, чиновники отказались выделить эти средства из казны. Мол, дом приватизирован и в бюджете денег на эти цели нет. Ситуация начала меняться после того, как Шымкент получил статус города республиканского значения.

- За решение данного вопроса уже взялись. Районный акимат подал заявку. С выделением бюджетных средств будет проведено техобследование. На основание техобследования, будет заказана проектно-сметная документация. Если есть необходимость. Если нет необходимости, мы не будем делать, - объясняет заместитель руководителя отдела ЖКХ акимата города Нурлан Жаманкоз.

Со слов чиновника, все необходимые административные процедуры займут пару месяцев. Люди понимают, что дело к зиме и вряд ли ремонтные работы начнутся раньше апреля. А весеннее таяние снега может лишь ухудшить ситуацию. Но им ничего не остается, как ждать и молиться, чтобы не повторилось карагандинское ЧП, когда полностью рухнул жилой комплекс "Бесоба". Обошлось без жертв, потому что дом был не заселен.

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