Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму
Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных.
Фото : kstati.net18 октября 2019, 06:13
Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире, передает РИА Новости.
Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных.
Городские власти приняли план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, который предусматривает закрытие Райкерса к 2026 году. На его замену будут построены четыре тюрьмы меньшего размера.
Согласно плану, четыре новые тюрьмы расположатся в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.
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