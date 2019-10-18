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Власти Нью-Йорка закроют самую крупную в мире тюрьму

Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных.

Фото : kstati.net18 октября 2019, 06:13

Городской совет Нью-Йорка одобрил план, предусматривающий ликвидацию тюрьмы Райкерс, которая считается самым крупным исправительным учреждением в мире, передает РИА Новости.

Тюремный комплекс, расположенный на одноименном острове в проливе Ист-Ривер, рассчитан на 10 тысяч заключенных.

Городские власти приняли план стоимостью более 8,7 миллиарда долларов, который предусматривает закрытие Райкерса к 2026 году. На его замену будут построены четыре тюрьмы меньшего размера.

Согласно плану, четыре новые тюрьмы расположатся в нью-йоркских районах Бруклин, Квинс, Бронкс и Манхэттен.


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