Как победить простуду за пару дней 

Все перечисленные средства не будут иметь особого эффекта, если вы не займетесь главной причиной заболевания — вирусом или вредными бактериями.

Такое хоть раз в жизни, но бывало с каждым — до важного события остаются считанные дни и вдруг вас наповал сражает простуда. Несерьезная, но крайне неприятная, с опухшим, текущим носом и саднящим горлом. Легче присутствовать на важной встрече с температурой 39 градусов, чем с "украшениями" в виде красного носа и хриплого, булькающего голоса. И что делать? Все отменять? Погодите хвататься за телефон и проклинать все на свете. Если как следует взяться за лечение, то важное мероприятие все-таки удастся спасти.

1. Попросите врача прописать вам лекарства



Вызовите доктора на дом, пройдите при необходимости обследование и пейте только прописанные препараты — кажется, более действенного способа лечения еще никто не придумал.

2. Используйте средство для промывания носа

Что мы покупаем в первую очередь, когда начинается насморк? Капли, конечно! Но есть еще одно средство, которое полезно использовать не только во время болезни, но и для ежедневной профилактики, — это промывание носа соленой (иногда морской) водой. Просто введите раствор в ноздрю и высморкайтесь, затем повторите процедуру для второй ноздри, но лучше попросить врача показать, как проводить эту процедуру максимально эффективным образом. Промывайте нос несколько раз в день во время болезни и каждое утро для профилактики.

3. Увлажняйте воздух



Один из важных механизмов защиты организма — это слизь в носу и в горле. Чтобы во время болезни она не высыхала, нужно поддерживать довольно высокую влажность в помещении, но при этом внимательно следить и за другими параметрами. В комнате должно быть не только влажно, но и прохладно и чисто, так что помещение следует регулярно мыть и проветривать, иначе патогенных организмов станет только больше. Если вы не хотите покупать увлажнитель воздуха, то можно просто расставить по комнате открытые емкости с водой или развесить мокрые полотенца. Главное — не забывайте: необходимы чистота и прохлада.

4. Попарьтесь в ванной (или нет)



А вот этот совет довольно спорный. Многие сайты советуют при первых признаках простуды хорошенько попариться в натопленной ванной (или даже сауне), держась при этом подальше от самой горячей воды. Считается, что с потом из организма выходят все токсины, а эфирные масла и березовый веник только ускорят процесс выздоровления. Но если у вас хоть немного поднялась температура, начались воспалительные процессы или болезнь не отступает уже несколько дней, то от подобной процедуры нужно отказаться — она только усилит жар, лихорадку, нагрузит сердце и сильно вымотает организм.

5. Полоскайте горло

Соленая вода — тоже ваш верный союзник. Добавьте чайную ложку соли в стакан с теплой водой (теплой, а не горячей), капните пару капель йода или календулы и полоскайте этим раствором горло несколько раз в день.

6. Займитесь своим кашлем

Кашель и больное горло — пожалуй, самые неприятные симптомы простуды: их в отличие от температуры и даже насморка от окружающих не скроешь. Наверняка вы готовы пойти на важное мероприятие с жаром, но кашель точно уничтожит все планы. Что с ним делать? Конечно, самый верный способ избавиться от кашля — вылечить болезнь, его вызвавшую. Но неплохо помогают и отхаркивающие средства, если кашель у вас мокрый. Если же он сухой, то лучше всего купить комбинированные препараты, которые одновременно вызывают мокроту и снижают интенсивность самого кашля. Наши любимые мятные леденцы тоже лишними не будут.

7. Сбивайте температуру грамотно



Не все знают, но в самом по себе жаре при болезни нет ничего плохого — так наш иммунитет естественным путем борется с инфекцией (многие болезнетворные организмы плохо переносят высокую температуру). Так что иногда врачи советуют вовсе ничего не делать с температурой ниже 38-38,5 градусов. Но, если она поднялась выше или вас сильно лихорадит, пора доставать жаропонижающие средства. Начните с прохладных компрессов и протираний и только в случае неудачи лезьте в свою аптечку. Там вы наверняка найдете те лекарства, которые вам уже прописывал в подобных ситуациях врач.

8. Пейте побольше жидкости

Необязательно именно воды — чаи, соки и даже бульоны тоже считаются. Некоторые специалисты советуют особенно налегать на кислые напитки с большим содержанием витамина С, однако только в том случае, если вы не чувствуете боли в горле. Но большинство экспертов сходятся в одном: пить нужно в два, а то и в три раза больше обычного, чтобы увлажнить больное горло (это облегчит удаление слизи) и "вымыть" из организма вирус.

9. Не переносите болезнь на ногах

Если на носу действительно важное мероприятие, то худшее, что вы можете придумать, — это махнуть рукой на болезнь. "Подумаешь, немного поднялась температура и заложило нос" — думаем мы, бодро шагая на работу. А уже на следующий день температура поднимается на пару градусов, а к сильному насморку добавляется нестерпимая боль в горле. Остановите болезнь на ранней стадии. Чувствуете, что подхватили простуду? Останьтесь на день дома и позаботьтесь о своем здоровье, тратьте как можно меньше энергии — она вам пригодится для борьбы с болезнью. Возможно, хороший отдых справится с вашим недомоганием лучше любых лекарств.

Источник: doctor.rambler.ru

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