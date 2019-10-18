Назначен начальник национального университета обороны имени Елбасы

Им стал Камалетдинов Султан.

Касым-Жомарт Токаев назначил начальника Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, сообщает Zakon.kz.

- Распоряжением главы государства Камалетдинов Султан Буркутбаевич назначен начальником Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, - говорится в официальном сообщении.

Камалетдинов Султан Буркутбаевич родился 12 февраля 1965 года.



В 1986 году закончил Ташкентское высшее танковое командное училище; 1994-1997 - Военная академия бронетанковых войск; 2008-2010 - Военная академия Генерального Штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

Трудовой стаж:

· Начальник штаба - заместитель командира танкового батальона, командир танкового батальона, танкового полка, начальник штаба - заместитель командира механизированной дивизии, командир механизированной бригады гвардейского танкового полка танковой дивизии ГСВГ (1986-2005);

· Заместитель начальника штаба Управления командующего войскам регионального командования "Восток" (2006-2008);

· Заместитель командующего войсками регионального командования "Юг" по боевой подготовке (01.2008-08.2008);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Юг" (2010-2012);

· Первый заместитель командующего войсками регионального командования - начальник штаба Управления командующего войсками регионального командования "Астана" (2012-2013);

· Командующий войсками регионального командования "Астана" (2013-15.11.2016)

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-майор

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