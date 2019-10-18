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Судья Жанаозенского городского суда осуждена за взятку

Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Фото : pixabay.com18 октября 2019, 12:57

Суд назначил наказания судье Жанаозенского городского суда и главному специалисту ЖКХ акимата Жанаозен, передает Zakon.kz.

Антикоррупционной службой Мангистауской области ранее окончено досудебное расследование в отношении судьи Жанаозенского городского суда Сейлхановой А.С. и главного специалиста ЖКХ акимата города Жанаозен Акназарова А.Е., подозреваемых в совершении коррупционного преступления.

- Сейлханова подозревалась в получении взятки в сумме 500 тыс. тенге через посредника Акназарова от граждан за вынесение распоряжения об оставлении без рассмотрения иска Жанаозенского отдела земельных отношений. Данный факт был выявлен антикоррупционной службой совместно с отделом внутренней безопасности и предупреждения коррупции Верховного Суда. 17 октября приговором Актауского городского суда: Сейлханова осуждена и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.
Этим же приговором осужден Акназаров и ему назначено наказание в виде года лишения свободы, - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы РК.

Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.


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