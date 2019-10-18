БРК и Казахтелеком обеспечат интернетом отдаленные села

БРК и Казахтелеком подписали соглашение об открытии кредитной линии по проекту государственно-частного партнерства.

АО "Банк развития Казахстана" (БРК, дочка Холдинга "Байтерек") и АО "Казахтелеком" подписали соглашение об открытии кредитной линии для финансирования проекта по обеспечению широкополосным доступом к интернету в отдаленных селах. Банк предоставит заем в сумме 26,7 млрд тенге сроком до 13 лет, со своей стороны "Казахтелеком" в качестве инициатора проекта, задействует собственные средства в размере 31,1 млрд тенге. Ожидается, что финансирование, представленное Банком, позволит реализовать проект максимально эффективным способом и внесет существенный вклад в реализацию государственной программы "Цифровой Казахстан".

В церемонии подписания приняли участие Председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов, Председатель Правления АО "Банк Развития Казахстана" Абай Саркулов, Председатель Правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев, а также Председатель Правления АО "QazTech Ventures" Жандос Шаймарданов.

- Мы рады, что участвуем в таком важном проекте, как обеспечение высокоскоростным Интернетом сел и аулов с населением более 500 человек. Там действуют школы, медучреждения, госорганы, работает бизнес, которым скоростной Интернет мог бы значительно облегчить жизнь. С помощью него можно получать разные справки, консультации врачей, доступ к онлайн-образованию, учебным материалам, заказывать необходимые товары и многое другое, - отметил в ходе мероприятия Председатель Правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов.

Проект "Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических линий связи" является крупнейшим стратегическим проектом "Казахтелеком", реализуемым по схеме государственно-частного партнерства. В соответствии с программой "Цифровой Казахстан", данный проект реализуется совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и нацелен на ускорение технологической модернизации экономики, а также обеспечение повсеместного доступа к оптоволоконной инфраструктуре и устранению цифрового неравенства.

В рамках подписанного соглашения об открытии кредитной линии между БРК и "Казахтелеком", финансирование проекта с привлечением заемных средств планируется в период с 2019 по 2020 гг.

- Ранее мы уже сотрудничали с Банком развития Казахстана, тогда нам удалось успешно реализовать проект по развертыванию сети 4G вместе с нашей дочерней компанией ТОО "Мобайл Телеком-Сервис". Сегодня перед нами стоит еще более масштабная задача – обеспечение отдаленных сел высокоскоростным интернетом. Реализация Проекта является важным этапом в повышении уровня цифровой грамотности жителей в сельской местности, - отметил в ходе подписания Председатель Правления АО "Казахтелеком" Куанышбек Есекеев.

Стоит отметить, что факт одобрения БРК заимствований по данному проекту для "Казахтелеком", отражает, с одной стороны, поддержку государства и понимание социальной важности проекта для населения. С другой стороны - высокий уровень финансовой устойчивости телеком-оператора, подтвержденный международными кредитными рейтингами. Так, текущий уровень кредитного рейтинга АО "Казахтелеком" согласно оценкам Fitch Ratings и Standard & Poor's - "ВВ+", что является одним из самых высоких показателей среди компаний-аналогов.

- Стратегические цели данного проекта - повышение качества жизни сельского населения за счет использования цифровых технологий и создание инфраструктуры для реализации проектов по государственной Программе "Цифровой Казахстан". Наличие качественной интернет-связи на селе позволит улучшить скорость и качество работ в государственных учреждениях, а также увеличить долю государственных услуг, полученных в электронном виде, до 80% от общего объема госуслуг к 2022 году. В целом, ожидается увеличение доли пользователей сети интернет к 2022 году до 82%, - отметил Председатель Правления "Банк Развития Казахстана" Абай Саркулов.

Благодаря проекту, будет обеспечен доступ к высокоскоростному интернету почти 2,5 млн жителей отдаленных сел страны. До конца следующего года АО "Казахтелеком" построит порядка 15 000 км волоконно-оптических линий связи для обеспечения интернетом 2496 государственных органов и бюджетных организаций в 828 селах страны. В настоящее время компания подключила к волоконно-оптическим линиям связи государственные учреждения в селах Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской областей.

Партнером "Казахтелеком" в реализации проекта выступила компания АО "QazTech Ventures" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") в роли внешнего технического эксперта и финансово-технического консультанта проекта.

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