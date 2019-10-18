Кому нужны эти специалисты? Елбасы раскритиковал казахстанские вузы

Мы наплодили столько юристов и экономистов, которые сейчас ходят, не могут работу найти.

Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане растет чисто вузов, несмотря на то, что в программе "100 конкретных шагов" он поручал оптимизировать их количество, сообщает Zakon.kz.

- Мы ставили задачу провести трансформацию высших учебных заведений, оптимизировав их с учетом международных стандартов. Однако уменьшения не произошло. Вопрос не в количестве, а в том, кого выпускают. Кому нужны эти специалисты? Мы наплодили столько юристов и экономистов, которые сейчас ходят, не могут работу найти, - прокомментировал Елбасы.

Председатель партии считает, что нужно закрывать вузы там, где невозможно привлечь ни профессуру, ни качественный преподавательский состав.

- Более того, количество вузов постепенно опять увеличивается. Я не говорю обязательно уменьшать, срезать. У него есть база, для того, чтобы обучить? У него есть лабораторные комплексы? Пожалуйста, создавай. Я за то, чтобы казахстанские вузы готовили нормальных специалистов, - заявил Назарбаев.

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