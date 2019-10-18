Канализационные стоки топят дома в Карагандинской области

Сарань мучается из-за ужасного запаха.

Вместо подвалов – озера из нечистот! Горожане больше 2 лет пытаются вычистить несколько домов, которые затапливает канализацией. Люди говорят, что коммунальные службы до них не доезжают, а терпеть ужасный запах уже невозможно, передает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

Любовь Локшина:

- Пол уже пищит, трясется. От сырости запах несусветный, конечно, в квартире! Ну это же не выход – форточки открыть! Раньше ж такого не было!

Василий Костромыкин:

- Я вот, допустим, палочки индийские покупаю, постоянно жгу дома, потому что весь этот аромат поднимается в квартиру.

Юлия Воскобойник:

- В "Саранькоммунсервис" мы обращались и последней каплей было то, что вода в подвале стояла в течение 10 дней.

Прождав безуспешно больше недели, Юлия обратилась в прессу. Люди говорят, что заменили коммуникации в подвале. И обидно вдвойне: потратились, старались, а в доме даже чай пить неприятно!

Больше всего страдают жильцы первых этажей. В коридоре со стороны подвала от сырости сразу отклеились обои. Хозяйка квартиры говорит, что клей не держит, поэтому попыталась скрепить их скотчем. Но это тоже мало помогает. Скотч тоже отсырел и отвалился.

Пелагея Серафимовна открыла форточку и надела теплую кофту. Тыловичка переехала сюда недавно и не знает, что кроме запаха, канализационные стоки могут принести куда большие неприятности.

Раиса Пицуренко:

- Осыпается весь фундамент! Он с годами рухнет, потому что у нас подвала нет, и все идет под пол людям!

Представители коммунальной компании говорят что канализационным сетям города больше полувека. Но это не единственная причина засоров и подтоплений.

Ольга Шотт, директор коммунального государственного предприятия "Саранькоммунсервис":

- Когда мы выезжаем на чистку этих колодцев, достаем оттуда памперсы, нерастворимые салфетки! Мы достаем оттуда твердые бытовые отходы! Уважаемые потребители нашими сетями пользуются как мусоропроводом!

В этом году треть колодцев города обработали специальной каналопромывочной техникой, которая прочистила участки, забитые десятилетиями. "Чудо-машину", как ее прозвали в народе, привезли из столицы, больше чем на 150 колодцев выделенных денег не хватило. Но технику будут арендовать еще не раз.

Ольга Шотт, директор коммунального государственного предприятия "Саранькоммунсервис":

- Машину, думаю, при помощи отдела ЖКХ и акимата мы наймем в ноябре и закончим эти работы.

В отделе ЖКХ добавили, что в городе планируют капитальный ремонт всех канализационных сетей. Сейчас они изношены на 85%, то есть примерно 40 из 52 км труб - ветхие.

Азат Бакишев, исполняющий обязанности руководителя отдела ЖКХ Сарани:

- Есть проект по реконструкции первой очереди сетей города. Бюджетная заявка нами подготовлена в областной акимат.

Сначала отремонтируют чуть больше 5 км. На это запросили 181 млн тенге. Работы планируется провести в 2020 году.

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