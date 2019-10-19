Димаш восхитил поклонников поступком в Сочи
К сцене подошла зрительница с грудным ребенком.
Фото : Wallpaper Cave19 октября 2019, 16:27
Выступая в Сочи Димаш Кудайберген спустился к зрителям с казахстанским флагом на плечах, сообщает Zakon.kz.
Казахстанский певец выступал на торжественной церемонии открытия сочинской WOW ARENA.
К сцене подошла зрительница с грудным ребенком. Димаш, не прерывая выступления, поцеловал его и взял цветы. Затем придвинулся поближе к зрителям и спел вместе с ними.
Видео Димаш выложил в своем Instagram. Поклонники немедленно завалили певца восторженными комментариями на всех языках.
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