Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Димаш восхитил поклонников поступком в Сочи

К сцене подошла зрительница с грудным ребенком.

Фото : Wallpaper Cave19 октября 2019, 16:27

Выступая в Сочи Димаш Кудайберген спустился к зрителям с казахстанским флагом на плечах, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец выступал на торжественной церемонии открытия сочинской WOW ARENA.

К сцене подошла зрительница с грудным ребенком. Димаш, не прерывая выступления, поцеловал его и взял цветы. Затем придвинулся поближе к зрителям и спел вместе с ними.

Видео Димаш выложил в своем Instagram. Поклонники немедленно завалили певца восторженными комментариями на всех языках.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты