Димаш восхитил поклонников поступком в Сочи

К сцене подошла зрительница с грудным ребенком.

Выступая в Сочи Димаш Кудайберген спустился к зрителям с казахстанским флагом на плечах, сообщает Zakon.kz.

Казахстанский певец выступал на торжественной церемонии открытия сочинской WOW ARENA.

К сцене подошла зрительница с грудным ребенком. Димаш, не прерывая выступления, поцеловал его и взял цветы. Затем придвинулся поближе к зрителям и спел вместе с ними.

Видео Димаш выложил в своем Instagram. Поклонники немедленно завалили певца восторженными комментариями на всех языках.

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