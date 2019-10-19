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Автомобиль сбил насмерть всадника в Алматы

ДТП произошло на неосвещенном участке трассы.

Фото : zakon.kz19 октября 2019, 20:39

В Медеуском районе Алматы автомобиль сбил всадника, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло между Талгарской трассой и Кульджинским трактом.

Автомобиль GMC Acadia двигался по дороге, когда на неосвещенном участке трассы перед автомобилем со стороны поля выскочил всадник на лошади.

Водитель не успел отреагировать, машина сбила и лошадь, и наездника. Оба погибли.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.


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