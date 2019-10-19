Автомобиль сбил насмерть всадника в Алматы
ДТП произошло на неосвещенном участке трассы.
Фото : zakon.kz19 октября 2019, 20:39
В Медеуском районе Алматы автомобиль сбил всадника, сообщает корреспондент Zakon.kz.
ДТП произошло между Талгарской трассой и Кульджинским трактом.
Автомобиль GMC Acadia двигался по дороге, когда на неосвещенном участке трассы перед автомобилем со стороны поля выскочил всадник на лошади.
Водитель не успел отреагировать, машина сбила и лошадь, и наездника. Оба погибли.
Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.
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