Автомобиль сбил насмерть всадника в Алматы

ДТП произошло на неосвещенном участке трассы.

В Медеуском районе Алматы автомобиль сбил всадника, сообщает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло между Талгарской трассой и Кульджинским трактом.

Автомобиль GMC Acadia двигался по дороге, когда на неосвещенном участке трассы перед автомобилем со стороны поля выскочил всадник на лошади.

Водитель не успел отреагировать, машина сбила и лошадь, и наездника. Оба погибли.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!