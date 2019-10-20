Бизнесмена наказали за стихийную свалку в Алматы

Он складировал строительный мусор вдоль тротуара.

Бизнесмен, устроивший в центре Алматы, практически на пешеходном тротуаре, стихийную свалку строительного мусора и инертных материалов, буден наказан. Он нарушил правила благоустройства, передает Zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.

- Отделом природоохранной полиции ОМПС УП Медеуского района совместно с отделом охраны окружающей среды и экологии составлен административный протокол на гражданина А. Кима по статье 505 Кодекса РК об административных правонарушениях (нарушение правил благоустройства территорий города Алматы) за складирование инертных материалов вдоль тротуара по проспекту Достык, 109, – говорится в сообщении акимата Медеуского района.

Сумма штрафа, который придется уплатить предпринимателю, не называется.

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