Казахстанцы завоевали девять наград на турнире по дзюдо в Словении
Три из них - золотые.
Фото : Instagram/Kazakhstan Judo Federation20 октября 2019, 16:47
В Словении стартовал международный турнир по дзюдо среди юниоров. Казахстанские спортсмены завоевали девять наград, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В первый день соревнований наши спортсмены завоевали три золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали.
Бейбитхан Сейфулла (50 кг), Жубаткан Нурсултан (55 кг), Тынарбай Тлеген (66 кг) завоевали золотые медали чемпионата. Акимбек Кимадинов (50 кг), Ринат Есенгалиев (55 кг) заняли вторые места в своих весовых категориях.
Бронзовыми наградами отметились Санжар Али (50 кг), Аслан Лес (60 кг), Журкамырза Шукирбеков (+90 кг) и Алмат Адилет (50 кг).
Всего в турнире приняли участие 500 спортсменов из 27 стран.
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