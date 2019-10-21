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Пьяный житель Нур-Султана застрелил жену и ранил ребенка

Ребенок доставлен в больницу.

Фото : Publika.md21 октября 2019, 01:14

20 октября в 22:19 часов в Центр оперативного управления ДП поступило сообщение по факту огнестрельного ранения 55-летней жительницы столицы и пятилетнего ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.

Полицейскими установлено, что на фоне семейного конфликта 59-летний муж женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в нее и ранил сына (от второго брака).

Женщина скончалась от полученного огнестрельного дробового ранения, ребенок доставлен в больницу.

- По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан, водворен в ИВС ДП города Нур-Султан, - сообщила руководитель пресс-службы ДП Нур-Султана София Кылышбекова.


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