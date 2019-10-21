Пьяный житель Нур-Султана застрелил жену и ранил ребенка
Ребенок доставлен в больницу.
Фото : Publika.md21 октября 2019, 01:14
20 октября в 22:19 часов в Центр оперативного управления ДП поступило сообщение по факту огнестрельного ранения 55-летней жительницы столицы и пятилетнего ребенка, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП столицы.
Полицейскими установлено, что на фоне семейного конфликта 59-летний муж женщины, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в нее и ранил сына (от второго брака).
Женщина скончалась от полученного огнестрельного дробового ранения, ребенок доставлен в больницу.
- По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый задержан, водворен в ИВС ДП города Нур-Султан, - сообщила руководитель пресс-службы ДП Нур-Султана София Кылышбекова.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991124-813d36cbc492abc31f9b4d641bd8ee8e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...