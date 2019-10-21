В свадебной церемонии приняли участие около 150 человек.

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вышла замуж за директора картинной галереи Кука Марони, сообщает РИА Новости.

По данным газеты People, торжество состоялось в особняке 1894 года, расположенном в американском городе Ньюпорт (штат Род-Айленд). В свадебной церемонии приняли участие около 150 человек, среди которых актрисы Эмма Стоун, Эшли Олсен, Эми Шумер и певица Адель.

О том, что пара встречается, стало известно в июне 2018 года. В начале текущего года актриса сообщила о своей помолвке.

Дженнифер Лоуренс является лауреатом премии "Оскар". Популярность актриса получила благодаря ролям в фильмах "Мой парень - псих", "Люди Икс" и "Голодные игры".

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