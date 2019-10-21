Неизвестные пытались отбить у полиции пьяного водителя, устроившего массовое ДТП

Пострадали два человека.

В Караганде пьяный водитель устроил массовое ДТП, передает Zakon.kz.

Видео с задержанием нарушителя опубликовали в соцсетях. В пресс-службе ДП Карагандинской области прокомментировали произошедшее.

- 20 октября текущего года около 20:57 часов на телефон 102 поступило сообщение о том, что в микрорайоне Степной-4, во дворе дома водитель совершил столкновение с припаркованными автомашинами и уснул. На место происшествия сотрудниками Центра оперативного управления были направлены ближайшие наряды полка патрульной полиции и следственно-оперативной группы Юго-восточного отдела полиции. Установлено, что 49-летний водитель автомашины Lexus 570, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил столкновение с пятью машинами, припаркованными во дворе дома, - сообщили в полиции.

В результате ДТП 25-летний мужчина и 29-летняя женщина пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение.

- По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 2 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы, проводится расследование. Распространенная информация о том, что Lexus 570 преследовали сотрудники полиции на машине с выключенной сиреной не является достоверной, - добавили в полиции.

Стоит отметить, что за минувшие выходные сотрудники полка патрульной полиции к административной ответственности за езду в нетрезвом виде привлекли 13 водителей.

На записи с задержанием видно, что в тот момент, когда его повели к спецмашине, подбежали двое мужчин и в грубой форме, нецензурно выражаясь, попытались забрать мужчину у полицейских, но им это не удалось. И сам задержанный вел себя достаточно агрессивно.

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