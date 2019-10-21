Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе РК

Докладчиком выступает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

В понедельник, 21 октября, в Мажилисе начался "правительственный час", передает Zakon.kz.

Тема правчаса: "О предварительных итогах реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы".

Докладчиком выступает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.

На заседание приглашены представители министерств: финансов, труда и социальной защиты населения, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, юстиции, акимата Западно-Казахстанской области, НПП "Атамекен", учебных заведений и общественности.

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