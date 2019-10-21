Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе РК
Докладчиком выступает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
Фото : zakon.kz21 октября 2019, 10:00
В понедельник, 21 октября, в Мажилисе начался "правительственный час", передает Zakon.kz.
Тема правчаса: "О предварительных итогах реализации Государственной программы развития образования и науки Республики Казахстан на 2016 – 2019 годы".
Докладчиком выступает министр образования и науки Асхат Аймагамбетов.
На заседание приглашены представители министерств: финансов, труда и социальной защиты населения, цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности, здравоохранения, юстиции, акимата Западно-Казахстанской области, НПП "Атамекен", учебных заведений и общественности.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991156-1008b6c29706c5d138165e8391f0f4de
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...