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Аймагамбетов: Дети много знают, но не умеют применять свои знания

По результатам PISA отмечается низкая функциональность у детей.

Фото : primeminister.kz21 октября 2019, 10:33

Внедрение новшеств во всех сферах всегда идет с определенными трудностями, они воспринимаются по-разному, и для полного понимания, конечно, нужно время. Главная цель программы обновленного содержания – это повысить конкурентоспособность, функциональную грамотность школьников, обеспечить детям должное образование и привить им необходимые качества и ценности, сообщает Zakon.kz.

- По результатам PISA у нас отмечается низкая функциональность у детей, то есть наши дети много знают, но не умеют применять свои знания. В связи с этим с 2016 внедряется обновленное содержание, которое направлено на повышение качества школьного образования, - сказал министр образования и науки А.К.Аймагамбетов в своем докладе на правительственном часе.

Стоит отметить, что на сегодняшний день на новую систему перешли 95% учащихся. А ведь большинство стран ОЭСР начали этот процесс еще 20-30 лет назад.

По словам главы Минобразования, в этом году проведены апробация и диагностическое исследование результатов обученности детей 1-4 классов пилотных школ. Результаты показали, что учащиеся пилотных школ превосходят учащихся контрольных по учебным достижениям и таким практикоориентированным компетенциям как - креативность, социальная ответственность, обладание развитым интеллектом, критическое мышление, устойчивая мотивация познавательной деятельности. Также наблюдается сокращение разницы между учащимися сельских и городских школ.

Процесс обновления ведется в трех направлениях. Это изменение в содержании через ГОСО и учебные программы, новая методика повышения квалификации педагогов с методическим постсопровождением, а также внедрение критериальной системы оценивания. Ценность обновления содержания образования в ее системности и комплексности. Учебные программы нового типа ориентированы на результат. Меняется формат урока, предполагающий активное вовлечение обучающихся в образовательный процесс. Это способствует формированию функциональной грамотности.

- Уже 94% учителей прошли повышение квалификации по новой системе, в дальнейшем эти курсы продолжатся в сторону углубления в предметы. Отдельные курсы будут предусмотрены для сельских и малокомплектных школ,- подытожил министр образования и науки.


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