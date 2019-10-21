70 тысяч педагогов впервые пройдут квалификационный тест в электронном формате

Министерство планирует осуществлять контроль за процессом.

В 2019 году Национальный квалификационный тест впервые будет проходить в электронном формате. Об этом сообщил министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов в ходе правительственного часа, передает Zakon.kz.

В рамках нового закона "О статусе педагога", предусмотрен профессиональный рост педагогов организаций дошкольного, дополнительного, технического и профессионального образования через прохождение аттестации путем сдачи национального квалификационного теста.

- Мы планируем проводить Нацквалтестирование в компьютерном режиме. В ноябре тестирование будут сдавать около 70 тыс. педагогов. У них будет возможность увидеть свои вопросы и ответы, анализировать допущенные ошибки и аргументированно апеллировать. В будущем мы планируем полностью автоматизировать Нацквалтест, исключить вмешательство руководства, чтобы место, сроки и время прохождения квалтеста претендент определял самостоятельно, - сказал Асхат Аймагамбетов.

Министерство образования и науки планирует осуществлять контроль за процессом сдачи квалификационного теста с использованием видеоконтроля.

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