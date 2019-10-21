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Почти 40% воспитателей в детсадах не имеют соответствующего образования

На сегодняшний день свыше 500 тыс. детей ожидают своей очереди в дошкольные организации.

Фото : astanafm.kz21 октября 2019, 10:48

Почти 40% воспитателей в дошкольных организациях не имеют соответствующего образования, сообщила на правительственном часе в Мажилисе Гульмира Исимбаева, передает корреспондент Zakon.kz.

- Свыше 500 тыс. детей ожидают своей очереди в дошкольные организации, в том числе от года до 3 лет - 437 тыс. детей. Необходимо принимать меры для охвата данной категории детей и вести учет, - проинформировала Исимбаева.

Она добавила, что обеспечения дошкольных организаций квалифицированными специалистами должно стать одним из приоритетных задач, так как сейчас этот процент составляет около 60%.

- Вместе с тем вызывает обеспокоенность то, что почти 40% работников, кто занимается воспитанием и обучением детей дошкольников, не имеют соответствующего образования. Обеспечение дошкольных организаций квалифицированными специалистами должно стать одной из приоритетных задач системы образования, - сообщила депутат мажилиса.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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