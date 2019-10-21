Женщина хотела на такси доехать до роддома и чуть не родила в патрульной машине
Счастливые супруги назвали своего сына Владиславом.
В Капшагае сотрудник полиции на патрульной машине вовремя доставил беременную женщину в родильный дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.
18 октября во время патрулирования 4 микрорайона Капшагая автопатруль обратил внимание на голосовавшую у дороги беременную женщину, которой, судя по виду, требовалась срочная медицинская помощь.
- У женщины начались схватки и ей требовалась срочная госпитализация. Уже в машине начал вспоминать о мерах, то есть как необходимо действовать при экстренных родах. Сразу же отзвонился в роддом, чтобы встречали... Благо, автомобильных пробок удалось избежать и вовремя доставить роженицу в городскую больницу. Роды уже начались в машине и медикам потребовалась сноровка, чтобы принять женщину. Родился мальчик. Желаю ему и его маме счастья, - отметил инспектор патрульной полиции Капшагайского ГОП старший сержант Нурлан Умирзаков.
Как выяснилось, роженица пыталась самостоятельно добраться в больницу и дожидалась такси, когда начались схватки (супруг женщины находился в это время в командировке). По счастливой случайности Анастасия встретила автопатруль. Счастливые супруги назвали своего сына Владиславом.
Случай осветили в местных социальных сетях, где интернет-пользователи выразили благодарность полицейскому, отметив, что патрульный Нурлан Умирзаков днем ранее также отличился, найдя заблудившегося в городе 14-летнего подростка, страдающего ДЦП.
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Всем доброго утра! Жительница г.Капчагай Анастасия, благодарит за помощь Умирзакова Нурлана, сотрудника Полиции. 18 октября, в 7.30 ч. утра, Нурлан по службе проезжал мимо одного из домов 4 микрорайона, к нему подошла беременная девушка и попросила отвезти в роддом, так как шли сильные схватки, а вызванное такси будущая мамочка не могла дождаться). Нурлан естественно не отказал. Тем же утром в нашем городе появился новый житель Владислав!???? Желаю Анастасии и новорожденному сыночку Владику крепкого здоровья и счастья! ❤❤❤ Нурлан Умирзаков за несколько часов до встречи с Анастасией, нашёл потеряшку Алексея, я вам эту историю рассказывала ????. В-общем, хочу сказать так: с такими полицейскими у нашего города безопасное будущее????. Побольше таких людей в госорганах и за будущее наших детей можно будет не переживать! Всем мира и добра! С уважением Юлия Трофимова ❤❤❤. Если у вас есть интересная история и вы хотите рассказать её жителям - пишите: 87478445164????
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