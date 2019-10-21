Женщина хотела на такси доехать до роддома и чуть не родила в патрульной машине

Счастливые супруги назвали своего сына Владиславом.

В Капшагае сотрудник полиции на патрульной машине вовремя доставил беременную женщину в родильный дом, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

18 октября во время патрулирования 4 микрорайона Капшагая автопатруль обратил внимание на голосовавшую у дороги беременную женщину, которой, судя по виду, требовалась срочная медицинская помощь.

- У женщины начались схватки и ей требовалась срочная госпитализация. Уже в машине начал вспоминать о мерах, то есть как необходимо действовать при экстренных родах. Сразу же отзвонился в роддом, чтобы встречали... Благо, автомобильных пробок удалось избежать и вовремя доставить роженицу в городскую больницу. Роды уже начались в машине и медикам потребовалась сноровка, чтобы принять женщину. Родился мальчик. Желаю ему и его маме счастья, - отметил инспектор патрульной полиции Капшагайского ГОП старший сержант Нурлан Умирзаков.

Как выяснилось, роженица пыталась самостоятельно добраться в больницу и дожидалась такси, когда начались схватки (супруг женщины находился в это время в командировке). По счастливой случайности Анастасия встретила автопатруль. Счастливые супруги назвали своего сына Владиславом.

Случай осветили в местных социальных сетях, где интернет-пользователи выразили благодарность полицейскому, отметив, что патрульный Нурлан Умирзаков днем ранее также отличился, найдя заблудившегося в городе 14-летнего подростка, страдающего ДЦП.

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