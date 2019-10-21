Отмена адресной справки. Ответы на возникшие у казахстанцев вопросы

Отмена адресной справки - это не лишение права. Это устранение обязанности предоставлять документ, который до этого нужно еще получить.

C 1 ноября в Казахстане будет упразднена адресная справка. У некоторых казахстанцев в связи с этим возникли вопросы, на которые ответил управляющий директор Правительства для граждан Мурат Жуманбай, передает Zakon.kz.

На своей странице в Facebook он озвучил интересующие граждан вопросы:

Как теперь предоставлять адресную справку при устройстве на работу? Как сдавать документы на визу? Как доказывать свою прописку в школе?

- Именно для того, чтобы исключить такого рода трудности для граждан, был предусмотрен так называемый "переходной период". За это время все госорганы каждый по своей линии должны урегулировать возможные нюансы, - написал Жуманбай.

Далее он акцентировал внимание на ответах:

- отменяется адресная справка, но требование по регистрации по месту жительства остается.

- проверить место своей прописки казахстанцы смогут в личном кабинете на портале электронного правительства egov.kz.

- госорганы и госорганизации могут получить необходимые сведения в автоматическим режиме из базы данных МВД.

- другие организации, в том числе частные компании, не имеющие доступа к базе данных МВД, смогут воспользоваться новым сервисом по получению сведений о месте регистрации гражданина.

Заинтересованная сторона направит электронный запрос на получение необходимой информации, гражданину остается дать смс-согласие на одноразовое получение сведений на него. Сейчас данный сервис разрабатывают МВД совместно с АО НИТ.

- Отмена адресной справки - это не лишение права. Это устранение обязанности предоставлять документ, который до этого нужно еще получить. Большинство делали это через ЦОНы. Другими словами, убираем обязанность - жизнь становится легче, - резюмировал Жуманбай.

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