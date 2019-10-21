Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Токаев поручил усовершенствовать казахский алфавит на латинице

В алфавите все же имеются недостатки - Президент.

Фото : Акорда21 октября 2019, 13:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе на латинскую графику, передает Zakon.kz.

- Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А. Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал Токаев в Твиттере.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты