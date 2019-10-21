Токаев поручил усовершенствовать казахский алфавит на латинице
В алфавите все же имеются недостатки - Президент.
Фото : Акорда21 октября 2019, 13:21
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе на латинскую графику, передает Zakon.kz.
- Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А. Раимкуловой. Впереди большая работа, - написал Токаев в Твиттере.
Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 21 октября 2019 г.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4991208-68c9279673abe4d7fb76f68cc2db9358
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...