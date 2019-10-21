Токаев поручил усовершенствовать казахский алфавит на латинице

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переходе на латинскую графику, передает Zakon.kz.

Историческое решение о переходе на латинскую графику было принято около двух лет назад. Однако в алфавите все же имеются недостатки. Языковедам необходимо усовершенствовать алфавит. Дал соответствующее поручение министру культуры и спорта А.Раимкуловой. Впереди большая работа.