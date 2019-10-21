Трое учеников подрались в столичной школе. Один попал в больницу

Классный руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности.

В столичной школе произошел неприятный инцидент, попавший на камеры наблюдения, передает Zakon.kz.

Запись распространяют в соцсетях.

- Моего мальчика избили его же одноклассники без причины, так посчитали нужным. Школа гимназия 31... Учительница не пригласила медика, еще и оставила его на последний урок, родителей не поставила в известность! Ребенок сейчас лежит в больнице, сотрясение мозга! Так учительница еще и спрашивает: "А вы нам справки предоставьте". Как будто мы сами своего ребенка положили в больницу... Его на скорой помощи доставили в больницу! Прошу наказать всех виновных, - написала мама ученика.

В столичном Управлении образования прокомментировали инцидент.

- В прошлую пятницу трое учащихся 4 класса между собой повздорили, в ходе ссоры произошла драка. Ребята вызвали классного руководителя, после чего со всеми участники инцидента была проведена разъяснительная беседа. Так как дети между собой дружили, после беседы обид ни у кого из них не осталось. Никто из детей не жаловался на плохое самочувствие. На следующий день администрация школы пригласила родителей учащихся на встречу, где также принял участие школьный психолог. В ходе встречи стороны пришли к примирению, родители извинились перед пострадавшей стороной, два ребенка были поставлены на внутришкольный учет, - сообщили в ведомстве.

Однако на следующий день пострадавший ребенок был госпитализирован в больницу, на текущий момент его состояние стабильное.

- Родители ребенка обратились в Ювенальную полицию. Администрации школы №31 поручено усилить индивидуальную работу с учащимися, данный класс взять на особый контроль. Классный руководитель был привлечен к дисциплинарной ответственности, - добавили в Управлении.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!