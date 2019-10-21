Токаев поручил принять меры из-за роста цен на хлеб
Также он потребовал разобраться с посредниками вступающими в сговор с угольными компаниями.
Токаев поручил Правительству принять неотложные меры из-за роста цен на хлеб, сообщает Zakon.kz.
Об этом написал сам Президент в своем Twitter.
В связи с ростом цен на «социальный» хлеб Правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены. Исполнение на контроле.— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) October 21, 2019
- В связи с ростом цен на "социальный" хлеб Правительству и акимам дано указание принять неотложные меры, включая субсидирование. Поручение дано и по углю, следует разобраться с посредниками, вступающими в сговор с угольными компаниями и накручивающими цены. Исполнение на контроле.
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