Министр встретился с педагогом, раскритиковавшим отечественную модель образования

Об обновленной системе образования говорить на камеру большинство педагогов не хотят, опасаясь неприятностей. За всех своих коллег, пожалуй, высказалась учительница из Кокшетау Алия Ахетова.

Видео со скандальным интервью просмотрели 500 тысяч человек. Отечественные школы уже четвертый год работают по обновленной системе образования. Как выяснилось, родители тоже недовольны новыми методами обучения. Они считают, что это - дополнительная нагрузка для детей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".

- Страх, тревога, стресс, заведомое ожидание отрицательного результата. Это те эмоции, которые лично у меня я связываю с так называемой "обновленкой", - говорит учитель истории Алия Ахетова.

Хотели, как лучше. Авторы обновленной системы образования уверены, что у детей слишком глубокие академические знания, а опыта применения их в жизни нет. Кстати, нововведение появилось еще при министре Ерлане Сагадиеве в 2016 году. Напечатали новые учебники, стали ежегодно обучать 70 тысяч педагогов работать по-новому.

- На сегодняшний день человек получает за два месяца больше информации, чем в XVII веке за всю свою жизнь. Все это понимали и разработали новую программу обучения. Мы с таким опозданием переход на обновленное содержание начинаем, - объясняет экс-министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев.

Сначала система появилась в "Назарбаев Интеллектуальных школах", потом во всех учебных заведениях страны. В этом году, кроме выпускных классов, все учатся по-новому. Знания детей выявляют через суммативное оценивание за раздел и суммативное оценивание за четверть. В народе просто СОР и СОЧ. Они-то, по мнению многих казахстанцев, стали настоящей головной болью не только для детей и родителей, но и для учителей. Последним приходится разрабатывать индивидуальное задания для тестирования. Правда, за солидную надбавку. Но некоторые педагоги брали готовые тесты из интернета, куда их выложили коллеги из НИШ для образца. Отсюда и слухи о том, что все задания и ответы можно скачать из сети.

- Затраты на время на составление СОР и СОЧ, чтобы составить задания, то это - не менее 2, 2,5 часов. А если в один день у учителя по 3 класса, когда это делать? Не спать ночь? – задается вопросом заместитель председателя мажилиса парламента РК Гульмира Исимбаева.

Об обновленной системе образования говорить на камеру большинство педагогов не хотят, опасаясь неприятностей. За всех своих коллег, пожалуй, высказалась учительница из Кокшетау Алия Ахетова.

- Хочу сказать, что это очень жестокий, бесполезный, злой эксперимент. Почему? Если честно сказать, у детей нет интереса, у них нет стимула, нет, по большому счету, заинтересованности в каждом уроке. Они только ждут СОЧ, чтобы заработать оценку. Потому что у них дома спросят: "Что ты получил?" Оценка всегда была методом морального стимулирования детей.

В отношении этого смелого учителя никаких гонений не будет. Об этом сегодня заявил Министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. После того, как Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил разобраться в ситуации, он сам лично встретился с Алией Ахетовой. Министр отметил, что готов выслушать критику от любого педагога.

- В принципе, состоялся хороший диалог, мы намерены дальше эту работу проводить. Меня очень радует, что некоторые наши коллеги достаточно активны. И не могу сказать, что активные педагоги испытывают неприятности на работе в связи со своей гражданской позицией. Мы приглашаем наших коллег сельских, городских, южных, северных; обсуждаем, спорим и приходим к единому решению, - прокомментировал ситуацию министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Говорить хотя бы о промежуточных результатах обновленки пока рано. Это можно сделать лет через 10-15 , говорят эксперты. Поживем - увидим.

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