Алматинцы нашли ошибку в табличке парка имени 28 героев-панфиловцев

Людей смутило неправильное название, которое указано на табличке.

Пользователи социальных сетей обсуждают табличку в парке имени 28-ми героев-панфиловцев в Алматы, передает Zakon.kz.

Людей смутило неправильное название, которое указано на табличке. В Алматы в рамках развития внутреннего туризма, в знаковых и популярных среди посетителей местах, установили указатели с кратким описанием.

- Парк 28 панфиловцев - один из самых популярных парков среди жителей и гостей города Алматы. Парк представляет собой зеленую территорию площадью 18 гектар. В 1942 году в честь героев-панфиловцев, 28 солдат сформированной в Алма-Ате дивизии, которые погибли, сражаясь с немецко-фашистскими захватчиками на подступах к Москве во время Второй Мировой войны, - говорится в тексте на этом указателе.

В Управлении туризма заявили, что ошибку в ближайшее время устранят.

- В целях повышения информированности туристов о городе Алматы в марте 2019 года за счет спонсорских средств установлена информационная табличка с QR-кодом на территории парка имени 28 гвардейцев-панфиловцев. На данной табличке размещена краткая информация о создании и истории парка. Информируем, что в скором времени все ошибки в тексте будут исправлены, - сообщили в Управлении туризма.

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