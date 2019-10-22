70,3% населения поддерживают Токаева в качестве главы государства - исследование

В обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к Президенту – 74,9%.

Центр социологических исследований Института Евразийской интеграции опубликовал итоги массового опроса общества по восприятию и оценке деятельности Президента Касым-Жомарта Токаева, передает Zakon.kz.

- Институтом Евразийской интеграции проведен опрос населения с целью выявления общественного восприятия и отношения населения к деятельности главы государства. Опрос проведен в 14 областных центрах и сельских населенных пунктах, трех городах республиканского значения – Нур-Султане, Алматы, Шымкенте. Выборка репрезентативна, по выделенным параметрам приближена к соответствующим пропорциям социально-демографического состава населения старше 18 лет, - сообщили в Центре.

Результаты опроса показали высокий уровень прямой поддержки Президента страны.

70,3% населения поддерживают Токаева в качестве главы государства. В обществе наблюдается достаточно высокий уровень доверия к Президенту – 74,9%. Большинство респондентов довольны в целом деятельностью главы государства.

Более 70% опрошенных респондентов считают, что президентские инициативы способны помочь росту благополучия населения и развитию страны.

Наиболее важными мерами Президента, по мнению респондентов, стали:

"Заявление Президента о том, что земля иностранным гражданам не будет продаваться"; "Ужесточение наказания за тяжкие преступления против личности, особенно против детей"; "Предоставление арендного жилья многодетным и малообеспеченным семьям"; "Кредитная амнистия"; "Активизация сотрудничества Казахстана со стратегическими партнерами и международными организациями".

В рейтинге личных ожиданий от Президента и правительства в плане социальной поддержки населения Казахстана и дальнейшего развития страны респонденты отметили такие вопросы, как повышение заработной платы, пенсий, и в целом благосостояния населения, борьба с бедностью, обеспечение доступности жилья для широких слоев населения.

Также в числе значимых ожиданий – борьба с коррупцией и преступностью, работа над качеством медицинских услуг и образования.

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