Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Турецкий повар разжег огонь в квартире ради Хабиба Нурмагомедова

Видеозапись выложил в Instagram выложил сам Бурак.

Фото : Instagram22 октября 2019, 12:02

Известный турецкий повар Бурак Оздемир пригласил в гости российского бойца ММА, чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова и приготовил для него курицу с огоньком, передает Zakon.kz.

Видеозапись выложил в Instagram выложил сам Бурак. Приготовление фирменного блюда для Хабиба происходило на открытом огне, который Бурак Оздемир разжег прямо у себя дома, не на улице. Повар приготовил столь опасным способом курицу-гриль для бойца смешанных единоборств. Хабиб остался доволен.

- Во время сгонки веса постоянно просматриваю его страницу. Это очень вкусно и весело – спасибо, брат. С мастером своего дела и с очень интересным человеком, – подписал 31-летний Хабиб публикацию в своем Instagram.

25-летний Оздемир прославился в соцсетях благодаря блюдам необычно большого размера. Нурмагомедов 7 сентября защитил титул чемпиона UFC, победив американца Дастина Порье.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты