Университетские клиники в Алматы и Караганде построят с помощью частных компаний

Крупные больницы на сумму более 838 млрд тенге по ГЧП построят в Казахстане.

На сегодняшний день начата реализация 7 проектов ГЧП с суммарным объемом инвестиций в более 439 млрд тенге. Всего в рамках ГЧП запланировано строительство крупных больниц на сумму более 838 млрд тенге до 2025 года. Об этом сообщил на заседании правительства министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

- Министерством, исходя их потребностей отрасли до 2025 года, в рамках ГЧП запланировано строительство на республиканском уровне 16 крупных больниц на сумму 838,5 млрд тенге с обеспечением 19 тыс. рабочих мест, - сообщил Биртанов.

По его словам, на сегодняшний день начата реализация 7 проектов ГЧП с суммарным объемом инвестиций в 439,2 млрд тенге.

- По проектам строительства университетских клиник в Алматы и Караганде идет предконкурсная подготовка. Кроме того, министерством параллельно начата проработка 9 проектов второго пула со стоимостью около 400 млрд тенге инвестиций, - добавил министр.

Сейчас создана проектная группа офиса управления проектами по реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, внесены поправки в законодательные акты в части введения инфраструктурной модели ГЧП, утверждена дорожная карта по оснащению регионов тяжелой медтехникой с совершенствованием тарифной политики.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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