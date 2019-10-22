Как фильм "Джокер" может воздействовать на детскую психику

Своими мнениями поделились психолог и кинокритик.

Практически вся современная киноиндустрия нацелена лишь на зарабатывание денег. Если раньше художественные фильмы и "мультики" имели определенную идеологическую основу, и были призваны прививать подрастающему поколению чувство патриотизма, справедливости и другие благородные идеи, то сейчас на смену героям войны и отважным первопроходцам пришли персонажи из комиксов – Бэтмен, Халк, Росомаха, Джокер и им подобные. Причем, зачастую, они тоже отожествляются с положительными персонажами, хотя и решают все проблемы с помощью грубой силы, разрушений, а зачастую и убийства своих оппонентов. А ведь детям присуще стремление подражать своим героям. Не будут ли они, насмотревшись подобных фильмов. считать такое поведение нормой? Как имитация поведения таких персонажей в детских играх может отразиться на детской психике, и вообще на их будущей жизни? Найти ответы на эти и другие вопросы попытался журналист Zakon.kz.

Что в нас заложено

По мнению психолога Оксаны Гулак, наша психика может обращаться с подобными фильмами, точнее с тем материалом, что в них заложен, совершенно по-разному. Так же, как каждый взрослый человек или ребенок, может по-разному воспринимать искусство, книги, и прочее. И не исключено, что для некоторых детей и подростков эти персонажи могут стать неким символическим опытом переживания своего геройства, своего величия, своей злости, агрессии. А агрессия – это часть человеческой природы. Другой вопрос, как мы ее реализовываем.

- Так вот, для подростков переживания во время просмотра подобных фильмов могут стать определенным психическим переживанием каких-то составляющих частей своей психики. И это не пойдет куда-то дальше и не выльется в реальные поступки. Но обсуждая этих героев, просматривая эти фильмы, представляя себя на месте этих героев, они представляют себя, свое геройство, свою агрессию, ярость. Возможно, свои какие-то садистические черты. И, собственно, это нормально, потому что все эти потребности есть у всех людей. Потребность чувствовать себя великим, как-то реализовать свою агрессию, защитить себя. В том числе ведь это фильмы, где рассказывается о боли главных героев. И они тоже становятся источником психического переживания своей боли, когда дети видят, как герои справляются со своей болью. И в этом плане такие фильмы не могут повредить, а просто стать таким символическим пространством для проживания своих чувств, – считает Оксана Гулак. – А как ребенок или подросток может относиться к материалу, который преподносится в фильмах, где есть жестокость, зависит в большей степени от того, с каким бэкграундом (все его прошлое, какая-нибудь предыстория – прим. ред.), с какой психикой он приходит к просмотру этих фильмов. И если ребенок очень одинок, если он испытывает психическое или физическое насилие дома, либо если у него есть абсолютно все – все игрушки, гаджеты, но нет эмоциональной близости, то такой ребенок с очень хрупкой психикой и недостаточной способностью к символизации мог бы использовать таких героев как пример для действий. То есть здесь очень важно учитывать то, на какую психику это ложится.

В общем, по мнению психолога, в целом можно сказать, что сами по себе фильмы такого рода и детские игры на их основе не смогут стать призывом к действию. Также они не смогут испортить детскую психику, если для этого уже не подготовлена почва в душе ребенка.

Ограничения по возрасту придуманы не зря

С мнением Оксаны Гулак отчасти согласен кандидат философских наук, кинокритик Олег Борецкий. По его словам, если говорить в целом, не углубляясь в какую-то определенную кинокартину или персонаж, естественно они имеют определенное влияние на детей. Другое дело, что детская психика при нормальном воспитании и нормальных родителях (и это очень важно подчеркнуть), всегда содержит то, что называется дистанцией. То есть ребенок, даже имитируя поведение любимого персонажа во время игры, понимает, где заканчивается игра и начинается реальность.

- В целом, конечно, многие персонажи строятся на определенном позиционировании насилия, культа силы и т.п. Но при этом эти кинокартины невозможно подвести под статью, подразумевающую пропаганду культа насилия и жестокости, которая у нас существует в законодательстве. Потому что там определены конкретные вещи, которых в этих фильмах не существует. Значит, нужно отметить несколько моментов. С одной стороны - родители не придают особого значения тому, что в фильме имеется с недавних пор четкое ограничение по возрасту, и могут привести 6-летнего ребенка на фильм 12+ или 16+, и даже 18+. И едва ли придают значение тому, что это может иногда травмировать психику ребенка. Зачастую родители слишком прямолинейно мыслят. Мол, раз в фильме нет крови и секса, то как бы ребенку это можно. Но установленные ограничения связаны не с этим. Любая комиссия по рейтингам, в том числе американская, к этому комплексно подходит. Например, в фильме может присутствовать какая-то ненормативная лексика, могут быть сцены элементарно непонятные ребенку или способные вызвать у него превратное толкование, – пояснил Олег Борецкий.

Также спикер привел пример, когда супруга показывала ему фотографии в Интернете, где на детском празднике ребенок в возрасте 4-5 лет был загримирован под Джокера. И, судя по всему, ему уже удалось посмотреть эту кинокартину.

- Но простите, это фильм даже взрослый человек не в состоянии "переварить", и ему нужно время отойти, потому что это шоковый фильм. И тут только взрослый человек может говорить о том, что там потрясающая актерская игра, рассуждать о замыслах режиссера и о том, проповедует ли этот фильм (или какие-то другие фильмы с Джокером), насилие. Поэтому, если говорить так очень четко и определенно, то любой фильм, в котором содержатся такие силовые персонажи, может оказывать влияние. Но я бы не стал при этом обвинять такие картины, как "Прирожденные убийцы" из прошлого или современный какой-то культовый боевик, в том, что он пропагандирует насилие, жестокость или еще что-то. Все зависит от восприятия самого человека. Как он это понимает. Но естественно я бы не стал показывать своему ребенку такие фильмы, – продолжил спикер.

В целом, по мнению Олега Борецкого, родители уделяют очень мало внимания тому, насколько тот или иной фильм или мультфильм соответствует возрасту их ребенка. А ведь даже кинокартина "Король-лев" в новой версии, где вместо мультфильма – фильм, уже подходит не для любого возраста, так как это немного не тот образ той истории, которая показана в старом анимационном фильме. То есть даже мультфильм, предназначенный для аудитории 6+, уже не предназначен для детей 4 или 5 лет. А что уже можно говорить о фильмах, предназначенных для взрослых людей с вполне сформировавшейся психикой?

- Поэтому я совершенно не сторонник того, чтобы обвинять всю современную, прежде всего, американскую киноиндустрию в том, что она пагубно влияет и т.д. У нас, к сожалению, сейчас очень мало культуры этого восприятия. Очень мало родительской культуры. И нет специальных изданий или, может быть, даже каких-то страничек на сайте, где элементарно давались бы какие-то рекомендации родителям. Им бы говорили, пожалуйста, сходите, например, на фильм "Дамбо". Но сначала посмотрите с ребенком этот мультфильм 40-х годов выпуска, а потом посмотрите современный "Дамбо". И это будет понятно и интересно ребенку. А то, что дети играют, подражая персонажам фильмов или мультфильмов, то на это и сами игрушки влияют. Потому что индустрия игрушек тоже под это подстраивается. Например, в наш садик ходит мальчик, у которого любимый костюм Халка и игрушка в виде кулака Халка. И он с ней играет. И это нормально. Но еще раз хочу подчеркнуть: если ребенок не просто сам себе предоставлен, просто поиграет с этой игрушкой, а потом забудет, и родители ее выбросят – это одно. Но если он этим кулаком Халка начнет бить других детей, то в принципе, я считаю, что здесь не киноиндустрия виновата, а прежде всего родители. Значит, у него такая атмосфера в семье и родители не обращают на него внимания, – считает Олег Борецкий.

В общем, по мнению спикера, прежде всего, должно быть понимание того, что во многих фильмах может быть и насилие, и сексуальные сцены, и все что угодно. И все зависит от человека, как он это воспринимает. Можно сделать персонажей из тех же "Прирожденных убийц" или "Джокера" своими кумирами и следовать им во всем. А можно относиться к этому, как к определенной проблеме, вопросу, который ставит этот фильм. То есть нужно "мозги включать", а не действовать на уровне слепого подражания.

Но поскольку дети на это еще не способны, естественно, ответственность во многом ложится на их родителей. Они сами должны решать, какие фильмы разрешать смотреть своему ребенку, а какие нет. Тем более, что благодаря интернету, сейчас можно любое старое, неважно советское или зарубежное кино найти, которое действительно учит ребенка чему-то полезному.

- Поэтому, я считаю, что все идет от лености родителей. От их нежелания уделять время ребенку. Когда им безразлично, что смотрит ребенок, и главное, чтобы он был чем-то занят. Даже просто разговаривать с детьми – это тоже сейчас колоссальная проблема. Родители должны общаться с детьми, что-то им объяснять, задавать простые вопросы. Но даже до этого у нас дело доходит далеко не всегда, – подытожил Олег Борецкий.

Владимир Демидов

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