В Семее школа-интернат для слабовидящих детей отмечает 40-летний юбилей

В настоящее время школе-интернате обучается 150 учащихся.

Единственное в Восточно Казахстане учебное заведение для детей с глубоким нарушением зрения, предоставляющее общее среднее образование основано в 1979 году. Идея открытия подобного учебного заведения принадлежит офтальмологу Людмиле Каратыш. Слабовидящих детей было много, они нуждались в постоянной коррекции зрения, в обучении по специальным учебникам с крупным шрифтом и особой методике обучения.

Так, в августе 1979 было принято решение об открытии школы-интерната для слабовидящих детей. И 15 октября состоялось ее открытие, в начале года было 15 учащихся, а к концу учебного года – 75.

В настоящее время школе-интернате обучается 150 учащихся с разнообразной патологией зрения - от тяжелых форм врожденных заболеваний до приобретенных изменений.

Обучение проходит параллельно с лечением в ортоптическом кабинете, физиокабинете. В распоряжении ребят 25 кабинетов, девять спальных комнат, кабинеты психолога, коррекции зрительного восприятия, лечебной физкультуры, оборудованная современной техникой прачечная, столовая, медицинский кабинет, библиотека и актовый зал.

С 2001 года идет набор детей в классы с государственным языком обучения.

Коллектив школы-интерната постоянно находится в поиске новых методов и форм работы, следит за новейшими научными разработками, старается привлекать специалистов из тех стран, где развита тифлопедагогика. В 2012 году были организованы курсы повышения квалификации по тифлопедагогике в Анкаре и Семее, организованные Представительством Турецкого управления по международному сотрудничеству и развитию при правительстве Турецкой республики в РК.

- Наши ученики активные и творческие дети – они участвуют в конкурсах творческой самодеятельности, в спортивных состязаниях, предметных олимпиадах не только области и республики, но и за ее пределами. В 2013 году наши учащиеся принимали участие в международной олимпиаде "Интеллектуальный марафон" в Варшаве, заняв 3 командное место. В республиканской олимпиаде "Интеллектуальный марафон "Умники"" в 2013 году в Астане Дамир Самарханов стал победителем.

В школе работают спортивные секции: настольный теннис, национальная игра "Тогыз кумалак", шахматы, шашки. Работают кружки домбровый, вокальный, игры на баяне, танцевальный, "Умелые руки", "Юный художник" и другие. Наши ребята занимают призовые места в шахматно-шашечном турнире, тогызкумалак на областных и республиканских соревнованиях, - рассказал директор школы-интерната Акрам Калигожин.

В честь юбилея в школе состоялся семинар, в котором приняли участие специалисты из Нур-Султана, Алматы, Шымкента. В учебном заведении прошли открытые уроки, а учащиеся подготовили творческие номера.

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