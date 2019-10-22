Возвращенные из Сирии казахстанцы участвовали в карательных операциях и казнили людей

Один из подсудимых сфотографировался на фоне голов, отрезанных у людей, которых боевики считали кафирами (иноверцами).

Открытое судебное слушание в отношении 14 вернувшихся из Сирии казахстанцев началось в Нур-Султане. Они, по версии обвинения, являются бывшими боевиками ИГ*. Подсудимым предъявлены обвинения в участии в террористической деятельности, вербовке и пропаганде терроризма, а также совершении иных тяжких преступлений. Их вернули в Казахстан в рамках спецоперации "Жусан", сообщает Sputnik Казахстан.

В ходе судебных слушаний прокурор зачитал шокирующие детали по делу о возвращенных из Сирии казахстанцах. По его сведениям, во время пребывания в рядах террористов в Сирии граждане нашей страны участвовали в карательных операциях боевиков.

Так, по версии обвинения, один из подсудимых сфотографировался на фоне отрезанной головы, кадр распространился в Сети.

- После вооруженного столкновения в сирийских городах, в то время, когда члены ИГ* потерпели поражение, сторонники отрезали головы четверым людям, которых они считали кафирами (иноверцами). Они оставили эти головы на улицах на семь дней, чтобы вселить страх в местных жителей. Член террористической группировки Жансенгиров сфотографировался на фоне голов. На одну из голов он наступил ногой, в руке держал оружие. Фотография распространилась в интернете, - зачитал обвинительный акт прокурор Мурат Едиль.

Со слов прокурора, проведенная экспертиза подтвердила, что на фотографии был один из подсудимых (Жансенгиров).

В совершении преступлений подозреваются Бакытжанов Газинур 1969 года рождения по прозвищу Бабай и Жансенгиров Аманжол 1986 года рождения по прозвищу Абдулхафиз - оба являлись членами *ДАИШ. Жансенгиров и Бакытжанов снимали видео на камеры мобильного телефона в связи "с победой над местной правительственной армией", добавил прокурор.

Им предъявлены обвинения по части 2 статьи 174, части 2 статьи 256 и по 313 статье Уголовного Кодекса.

Всего КНБ с госорганами и иностранными партнерами вернули из Сирии 595 казахстанцев, свыше 400 из них – дети.

*"Исламское государство", ИГ, ДАИШ - террористическая организация, запрещенная в Казахстане, России и ряде других стран

"Жусан" – спецоперация, которую провели в 2019 году по поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, чтобы вернуть казахстанцев из зоны боевых действий в Сирии.

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