В продажу поступили билеты за 6180 тенге на матч Надаль - Джокович

Все вырученные средства с продажи билетов будут направлены на благотворительность.

Последняя партия билетов поступила в продажу на благотворительный матч между Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем. Цены начинаются от 6 180 тг. Самое громкое теннисное событие года пройдет 24 октября 2019 года в 19:00 в ледовом дворце "Барыс-Арена" Нур-Султана.

Это событие - уникальная возможность для молодых казахстанских теннисистов и подрастающего поколения перенять опыт легендарных игроков, а для жителей Нур-Султана и всей страны – насладиться уникальным зрелищем.

История поединков Джоковича и Надаля - отдельная страница в истории мирового тенниса. Новак Джокович и Рафаэль Надаль встречались между собой чаще, чем любые другие теннисисты "Открытой эры" — 52 раза (27—25). Первый матч между ними был сыгран в четвертьфинале Roland Garros-2006. Последний на данный момент — в полуфинале Barclays ATP World Tour Finals. 27 января 2019 года Рафаэль проиграл сербу Джоковичу в финале турнира "Большого Шлема" Australian Open со счётом 3:6, 2:6, 3:6. А каким будет счет на казахстанской земле? Узнаем 24 октября, на историческом матче в Нур-Султане, который станет одним из важнейших впечатлений в жизни для всех поклонников большого тенниса! Данное мероприятие является беспрецедентным не только для Казахстана, но и для всего СНГ!

Выставочный матч с участием величайших теннисистов современности Федерация тенниса Казахстана организует как благотворительный. Все вырученные средства с продажи билетов будут направлены на благотворительность. А перед началом матча в 18:00 на "Барыс-Арена" Рафаэль Надаль и Новак Джокович проведут мастер-класс для юных талантливых теннисистов, которые съедутся для этого случая со всего Казахстана.

Билеты на матч, стоимостью от 6180 тенге, продаются на сайтах www.biletiastana.kz, www.ticketon.kz, www.afisha.kz.

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