Дарига Назарбаева прибыла в Москву с официальным визитом

Сенаторы посетили Центр "Новые технологии управления".

22 октября начался официальный визит в Российскую Федерацию Председателя Сената Парламента РК Дариги Назарбаевой, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

В рамках визита делегации Сената Парламента Республики Казахстан состоялась церемония возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Затем Спикер Сената посетила Центр "Новые технологии управления", где ознакомилась с проектами "Активный гражданин", "Наш город", электронными госуслугами и краудсорсинг-проектами Правительства Москвы.

Проекты помогают осуществлять обратную связь государственных органов с населением города: реагировать на жалобы и общения граждан, проводить опросы и исследования отношения горожан к программам мэрии. Платформы использует уникальные современные ИТ-технологии, граждане могут пользоваться проектами с помощью наиболее популярных коммуникационных сервисов (через сайт или мобильное приложение). Например, согласно регламенту портала "Наш город", срок устранения проблемы - 8 дней.

Проект "Активный гражданин" функционирует в Москве с 2014 г. и реализован в формате мобильного приложения и сайта для сбора обращений граждан и проведения широкомасштабных опросов жителей Москвы. Темы опросов включают все сферы жизни города: от разработки дизайна новой станции метро до смены графика работы государственной поликлиники. Результаты опросов учитываются при принятии решений московскими властями. Внедрение проекта позволило вовлечь в контекст обсуждения городских проблем молодую социально активную аудиторию. За 5 лет работы проекта к нему присоединилось более 2,4 млн москвичей.

Глава Сената отметила, что портал "Наш город", за время существования которого решено более 3,7 млн проблем, показывает возможности и направления совершенствования системы регулирования вопросов ЖКХ.

- Вовлечение граждан в контроль за обслуживанием и содержанием своих домов через цифровой формат современно, удобно и управленчески эффективно. Такие подходы можно рассмотреть при обсуждении законопроекта по вопросам ЖКХ, который находится сейчас в Парламенте. Опыт обратной связи с населением интересен. Есть над чем подумать, - подчеркнула Дарига Назарбаева.

Также Дарига Назарбаева посетила павильон "Казахстан" на ВДНХ, восстановленный на месте старого павильона Казахской ССР. Ранее его посещал Нурсултан Абишевич Назарбаев вместе с президентом России.

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